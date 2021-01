Všechna pravda o psech. Andrea Pomeje ukázala foto s mazlíčkem a k tématu promluvila se vší vážností

Svůj postřeh hvězda doprovodila dojemnou fotku se svým miláčkem.

V popisku k fotografii celebrita jmenovala fakta, která má spojená s přítomností pejska v životě:

„...božeeee jooo, vydrž, už jdeme ven!“

„...říkám ti, že to budeš žrát!!!! Stálo to víc než můj oběd!“

„...můžeš být chvilku ticho?!!!!!“

„...ty vole, to je smrad jak z mrtvoly!!!“

„...pocem, pooooocem! Ty boty byly dražší než ty!!“

Dále Andrea poznamenala, že v takovém stylu by mohla pokračovat.

„Jenže my tu vedle sebe nežijeme jen tak... funguje mezi námi jakási symbióza.“

Poukázala na zrcadlení a uvedla, že dost často je to vidět v chování a životosprávě našich mazlíčků.

„Podívej se, jaké zdravotní problémy má tvoje zvířecí polovička a zamysli se, jestli bys v té oblasti neměl začít uzdravovat také sebe!“ doporučila moderátorka.

Současně upozornila na to, že naše zvířecí členy rodiny dost podceňujeme.

„Myslíme si, že jsou něco míň a částo se k nim chováme jako k bytosti nám podřadné,“ podotýká Andrea.

Hvězda takový stav věcí vysvětluje tím, že lidé mají špatně nastavené programy v hlavě, a nemůžou za to.

„...tím, že za to nemůžeme, nemyslím, že je to v pořádku! Někdo nás k tomu vychoval! Lidé podléhají trendům, reklamám a nebo představám o bezmezné lásce zadarmo. Vy, co máte doma, víte, jaký je to strašný blud!“ zdůraznila Andrea.

Celebrita se domnívá, že pes je jako dítě.

„Nejdříve se brodíte hovnama, testujete společně hranu trpělivosti, trucujete, zjistíte, že peníze mají hodnotu, až když za ně koupíte léky, které toho malého zmetka postaví na nohy.. křičíte jak nejvíc dokážete, a potom vás z lítosti bolí srdce,“ podotkla.

Autorka statusu lidi vyzvala, aby byli vnímaví a vděční.

„To že nám nemůžou slovy odpovědět, neznamená, ze nám každé slovo nerozumí,“ uzavřela příspěvek Pomeje.

Sledující celebritu v jejích myšlenkách podpořili.

„Mluvíte mi z duše,“ zareagovala Katka Šobrová.

„Krásně napsané, pravda,“ souhlasila Jarča Velická.

„Řekl bych, že nejen pes, ale jakýkoliv jiný mazlíček. I když ne nadarmo se říká ‚pes nejlepší přítel člověka‘. Mám doma 2 kočky, 2 morčata a jednoho psa a všem dávám stejnou lásku a stejnou i dostávám. Všeobecně zvířata je jedna velká láska!“ rozšířil téma Michal Sebek.

Andrea Pomeje

Andrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorkou.

Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal, a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.

Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.