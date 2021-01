Monika Bagárová zavzpomínala na teplé počasí a sluníčko a vystavila fotku v plavkách

Monika je na snímku zachycena v černých dvoudílných plavkách na lehátku u bazénu. K fotce zpěvačka uvedla, že slunce je právě to, co nyní potřebuje.

Nutno podotknout, že někteří sledující si v komentáři mysleli, že Monika již za teplým počasím vyrazila a ptali se, zda s sebou vzala i malou Ruminku.

„Krásná, Moni. Ruminka taky cestovala s maminkou?“ napsala její fanynka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Monika Bagárová (@bagarovamonika)

Monika však situaci uvedla na pravou míru s tím, že se jedná o fotku z archivu a na dovolenou se teprve chystají. „Maminka by bez Ruminky necestovala. Teprve nás to čeká,“ vysvětlila Monika. Samotná Bagárová se dříve na Instagramu svěřila, že by v blízké době všichni vycestovali právě do teplých krajin. Pro její dcerku by to byla tak první dovolená.

„Myslím, že každý z nás to potřebuje,“ napsala její sledující a další se přidala: „Oo, tak ráda bych sem šla taky.“

Monika Bagárová

Další sledující pak uváděli, že Monika není sama, které se stýská po sluníčku: „Taky se mi stýská.“ Jiní pak Monice psali, jak jí to velmi sluší. Zazněla taková slova jako „sekne“, či „sluší“.

Monika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar.

Kromě toho se Monika objevila také v romantické filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.

Pokud jde o její osobní život, jejím partnerem se stal Makhmud „Mach“ Muradov, známý MMA bojovník. Je členem The Money Teamu, zápasnické stáje nejbohatšího bojového sportovce na světě, boxera Floyda „Money“ Mayweathera juniora, ten ho označil za „nejlepšího MMA bojovníka na světě“.

Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.