Dara Rolins vyrazila do pohádkových Tater. V komentářích si však přečetla i kritiku

Slovenská zpěvačka Dara Rolins se ještě nedávno slunila v exotické Dubaji. Po návratu z tepla však zřejmě zatoužila i po slovenském sněhu a tak vyrazila do Tater. V komentářích se však kromě pochval objevily i kritické komentáře. Na co sledující naráželi?

Na novém snímku pózuje Dara v zasněžených Tatrách a s úsměvem od ucha k uchu si užívá pořádné zimy.

„Vyrazila jsem do pohádky, nadechnout se tatranského vzduchu. Překrásný den, když je vám tak obyčejně dobře,“ uvedla Dara.

Nutno podotknout, že samotná Dara zřejmě ani netušila, co takovou fotkou způsobí v komentářích. Někteří Daře výlet v Tatrách přáli.

„Darinko, super. Též po tom toužím. Tak snad někdy. Lepší, než stále číst – covid. Nenechte se odradit, fandím vám, jste super,“ napsala jedna její fanynka.

Některým se pak velice líbily Dařiny kalhoty, které zvolila. „Krása. Ty kalhoty jsou parádní, co je to za značku? Pokud můžu vědět,“ tázala se její sledující. Další pak komentovali samotné prostředí: „Vypadá to tam opravdu pohádkově krásně,“ zaznělo.

„Žiju u Tater, které jsou součástí mého okresu, a nejdu do Tater kvůli přesně takovým lidem, jako jste vy. Protože když je zákaz vycházení mimo okres, tak se tam nacpou celebrity, protože pro ně jakože nic neplatí. Je to fakt smutné! A ještě se tím chválí na IG, tak toto už je přes…“ napsala Daře jistá uživatelka.

Avšak takové pozitivní komentáře nebyly jediné, které Dara pod fotkou najde. Někteří slovenské zpěvačce totiž vyčítali, že obchází zavedená nařízení

Další pak zpěvačce vzkázala, že k ní chová sice obdiv, ale i přesto vyzvala k dodržování pravidel.

„Já vás velmi obdivuji. Ale pravidla platí pro všechny. Jak je možné, že někdo může a někdo nemůže přes okres. I my máme testy, ale jsou nějaká pravidla, tak je prosím dodržujte. Toto není správné. Pokud chceme jít zpět do práce a školy, měli bychom být všichni zodpovědní,“ uvedla.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.