„Nejkrásnější a nejpřirozenější kočka“. Padesátiletá Peštová pobouřila Instagram, když se ukázala jen ve spodním prádle

Vánoce už jsou dávno pryč a venku panuje zimní počasí. Někteří už ale mají pochmurných dnů a zimy po krk a těší se na jaro. K takovým lidem zřejmě patří i topmodelka Daniela Peštová, která to dala jasně najevo na svém účtu na Instagramu. Podívejte se, co nasdílela.

Manželka slovenského zpěváka Paľa Habery, Daniela Peštová, se na své sociální síti podělila o nový snímek, na kterém se nechala zvěčnit jen ve spodním prádle a svetříku. Na snímku má tato kráska úsměv od ucha k uchu a v ruce drží květinu.

„Už jen 60 dní do jara!“ napsala modelka k odvážnému snímku.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Daniela Pestova (@daniela_pestova)

Vypadá to tedy, že Peštová odpočítává dny do jara, aby si mohla užívat teplejších dnů, sluníčka a přírody, která se bude probouzet ze zimního spánku.

Reakce na sociální síti

„Nejkrásnější a nejpřirozenější kočka,“ vzkazovali jí.

A jak na tento post reagovali její příznivci? Jen velmi pozitivně. Mnozí příznivci samozřejmě Daniele chválili, jak skvěle ve svém věku vypadá.

Objevily se i lichotky, v nichž uživatelé psali, jak je krásná a nádherná. „Kočka! A má to vkus,“ přidávali se další.

„Pěkná fotka a nádherná žena. Velmi sexy,“ nechali se slyšet další.

Vypadá to tedy, že se valné části její fanouškovské základny fotografie líbila. „Krásná, moc vám to sluší,“ stálo v další reakci.

„Když Vás tak vidím, tak mě opouští „podzim života“. Jaro jak vyšité,“ napsala další uživatelka.

Jiní se k Daniele přidávali a psali, že i oni se na jaro moc těší.

„No, už aby tady bylo!!“ psali.

Daniela Peštová

Daniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka. Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra.

Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.

Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.