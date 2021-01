Média: Amatérská politická videa Meghan Markleové a prince Harryho ztrapňují královnu

Prezident Biden právě vstoupil do Oválné pracovny, Když Harry poslal své včasné gesto podpory. Není to poprvé, co on nebo Meghan zasahují do americké politiky. V září, když se blížily prezidentské volby, pár učinil zahalené poznámky proti Trumpovi, včetně nutnosti „odmítnout nenávistné výroky, dezinformace a online negativitu“.

„V loňském roce, když bezvýhradně odstoupili z pozice vysoce postavených členů královské rodiny, se vévoda a vévodkyně ze Sussexu zavázali, že ‚budou nadále prosazovat hodnoty Jejího Veličenstva‘, což znamená, že nebudou zasahovat do národní politiky,“ připomněla Holderová.

Novinářka upozornila, že jako viceprezident Obamovy vlády se Biden několikrát setkal s Harrym a podporoval jeho soutěže Invictus Games. Nová první dáma Jill Bidenová dokonce odcestovala do Londýna, aby podpořila americký tým na prvních hrách v roce 2014. Někteří považují Bidena za Harryho přítele. Pro královskou rodinu je přátelství jedna věc, ale podpora strany druhá, poznamenala.

Podle ní však Harry a Meghan píší svá vlastní pravidla. Některé z jejich online prezentací a rozhovorů novinářka označila za bezmyšlenkovité a často amatérské, což je pro královnu velmi nepříjemné.

„Sussexové, vzdálené v čase a prostoru od srdce královské rodiny, se po celou dobu odklání od královského modelu nevměšování se do politiky,“ napsala.

Novinářka dále uvedla, že zatímco se královna s Obamovou spřátelila, byla rovněž Trumpovi uspořádána státní návštěva a hostina později v souladu s jeho pozicí amerického prezidenta.

„To je královnina cesta, ale ne Sussexových, kteří se s Trumpem odmítli setkat,“ napsala.

Podle Holderové má Meghan nyní vlastní politické ambice. Mezi Meghan a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou existuje slabé spojení prostřednictvím Kamalina manžela Douglase Emhoffa, generálního ředitele kanceláře West Coast Venable LLP. A Venableova právnička Marjorie Witter Normanová je právničkou ochranné známky Megan...

„Meghan nikdy nepropásne příležitost,“ uzavřela Holderová.