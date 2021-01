„Už si, proboha, do toho ksichtu nic nepíchej. Vypadáš úplně jinak.“ Fanoušci útočili na Daru Rolins. Ta hned reagovala

Slovenská zpěvačka Dara Rolins občas zažívá krušné chvilky na sociálních sítích. Důvodem je to, že někteří lidé se nemohou smířit s tím, jak vypadá a že se k takovému vzhledu pomohla různými operacemi. Co jí vyčetli tentokrát? A jak na to tato energická kráska reagovala?

Dara Rolins se v jednom z posledních příspěvků na svém Instagramu vrátila ke svým plastickým úpravám, a zejména k plastice nosu. Napsala, že si všimla, že je její nos docela dost vděčné téma, a tak se rozhodla, že o něm znovu promluví.

„Tolika lidem leží ten můj nos v žaludku, že nechápu, co tam dělá. Dokonce se nedávno nějaká paní v komentářích strachovala, jestli s tím, jak je „příšerný“, nemá problém i moje dcera. Přísahám,“ napsala.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Pokračovala tím, že její dceři je úplně jedno, jak její nos vypadá a dodala, že by ji Lola milovala, i kdyby měla na hlavě místo nosu ocas.

„Stejně tak jako všichni, na jejichž názoru mi záleží. Ti, kteří mě mají rádi pro mou podstatu a nikdy neřešili ani můj nos, ani to, jestli jsem málo pěkná nebo moc hubená. Zajímali se o to, co cítím, co říkám, co mě trápí, jak se chovám, jak jednám,“ dodala.

„Už v dětství se mnou naši jezdili do nemocnice v Banské Bystrici, kde se snažili vyřešit můj fatální problém s dýcháním. Halooo, to jsem byla maličká a žádné jiné pohnutky, než ty čistě zdravotní, nebyly na programu. Ano, v rané dospělosti jsem cítila potřebu upravit jej i z jiného, ​​estetického, hlediska, přičemž se nevylučovalo, že tím lze vyřešit i můj nadále trvající problém s dýcháním. Nedopadlo jedno, ani druhé. Ale co už, to se tak občas stává,“ zavzpomínala zpěvačka.

Přiznala však, že se svým nosem svádí tzv. veřejný boj odjakživa a nepopírá žádné zážitky s tím spojené. Podle jejích slov to začalo už dávno před tím, než podstoupila první operaci

Rolins následně připomněla, že po tom všem následovaly dvě opravy nosu, jedna v LA, další v Madridu. To pomohlo k akceptovatelnému tvaru, ale už nikdy ne k dokonalému vzhledu, přičemž problém s dýcháním se ještě zhoršil. V době covidové pak podstoupila zákrok v Kyjevě, kde našla lékaře, který se mimo jiné specializuje i na tuto problematiku.

„Nešlo o estetický zákrok, podotýkám. Můj problém se tam vyřešil a já konečně dýchám pravou i levou dírkou, zhluboka a snadno, tak jak jsem si vždy přála. Upřímně? To, zda se nyní někomu líbím méně, více, nebo vůbec, je mi díky tomuto povznášející pocitu ale úplně nejvíc jedno,“ podotkla.

Zpěvačka v závěru svého povídání ještě přiznala, že si je vědoma toho, že její nos není z hlediska tvaru dokonalý. „To mi nemusí nikdo říkat, i já mám oči. Nikdy ani nebyl. A pokud kvůli tomu, aby jednou byl, podstoupím ještě dalších 150 operací, je, s dovolením, pouze moje věc,“ uzavřela toto téma.

Pod tímto příspěvkem se Dara dočkala samých pozitivních reakcí. „Já vidím jeden dokonalý celek,“ psali jí fanoušci.

A i další ji utvrzovali v tom, že je krásná a vypadá stále skvěle. Také dodávali, že ji mají rádi přesně takovou, jaká je.

„To je závist… Už nevědí, jak si kopnout, proto to dělají. Možná právě ta, která kope, je nějaká zakomplexovaná chuděra. Vůbec bych to na tvém místě neřešila,“ uváděli lidé.

Mnoho fanoušků jí vzkazovalo, ať na ty řeči kašle a opět jí lidé kladli na srdce, že je to jen a jen její věc.

„Odpadnu. Co ti lidé z nudy řeší. Chtěla bych vidět, jak vypadají ti, kteří se ozývají. Dokonalost sama o sobě,“ zastali se zpěvačky další.

Podle nich to Dara „moc pěkně napsala“.

Kritika sem, kritika tam

Daru k takovému vyjádření zřejmě vedly reakce na jeden z předchozích postů. Když se totiž na sociální síti objevil jeden její příspěvek, v němž Dara propaguje vitamíny na vlasy, kritika se jenom hrnula.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Někteří se divili, proč Dara dělá reklamu takovému produktu, když sama rozhodně nemá bujnou kštici. „

Vždyť máte na hlavě pár roztřepených chlupů!“ kritizovali ji.

A nejvíce kritiky se sneslo na její vzhled kvůli estetickým úpravám.

„Už si, proboha, do toho ksichtu nic nepíchej. Vypadáš úplně jinak,“ vzkazovali jí lidé.

„Daro.. To už nejsi ty. Obočí jiné, vlasy, nos. A to se sobě takhle líbíš?! Už jsi celá umělá,“ myslí si další.

Někteří dokonce přiznali, že Daru poslední dobou vůbec nepoznávají a že je „nějaká jiná“.

Jiní podotýkali, že na Daře vyrůstali a že ji mají rádi. I tak se jim ale její vzhled nelíbí: „Od dětství ji mám neskutečně rád, ale to, že vypadá přeplastikovaně, je fakt, ne žádná kritika. Je neskutečně přeplastikovaná ve tváři. Já to absolutně neodsuzuji, jen zvol jiného plastického chirurga, protože už se ti začínají na tváři vytvářet typické kočičí oči jako z plastických operací z 90 let. JLo má 51 let, také má plastiky, ale vypadá dokonale. Totéž královna latino popu Thalia a můžu pokračovat.“ Podle něj to zkrátka doktoři v ČR a SR neumí dělat.

A objevily se opět narážky i na její nos. Někteří se ptali, na čem si frčel plastický chirurg, když měl Daru na stole. „Vždyť jí udělal velký nosisko. Plačková má top nosík oproti tomuto velkému hrbatému frňáku,“ uváděli lidé.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.