Alice Bendová promluvila o svatebních přípravách a hubnutí. Nevyloučila ani další dítě

Alice Bendová udržuje dlouhodobý vztah s Michalem Topolem. Nedávno přišla novina o tom, že ji její přítel požádal o ruku a ona souhlasila. Herečka se v rozhovoru zmínila, že žádost o ruku nečekala a že šlo o zcela spontánní počin „Bylo to tak spontánní, až jsem se z toho orosila. Byla jsem už dokonce odlíčená, takže jsem na tom ksichtě neměla ani make-up, prostě tak, jak mě pánbůh stvořil. Jen v županu s urvaným rukávem,“ upřesnila herečka. Dodala, že je ráda, že to proběhlo doma, že byla sama sebou, a že na ni nikdo nekoukal.

Největší radost měla novopečená snoubenka z prstýnku. Ten byl totiž vyroben na zakázku v dílně Jitky Kudláčkové. Bendová se přiznala, že by do svého přítele neřekla, že prstýnek nechá udělat na zakázku.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alice Bendová (@alice_bendova_official)

Zmínila se, že o něm už dávno snila: „Já jsem si minulý rok na podzim prohlížela katalog Jitky a v něm byl tenhle prsten, ale s růžovými brilianty a já jsem na něj koukala, a dokonce si ho fotila a strašně se mi líbil, akorát ty růžové brilianty, ty jsou strašně drahé. No a Michal koukal a říká: Ten se ti líbí, jo? No a od té doby jsem se o tom ani nezmínila, nic, a on mi nechal udělat ten samý, ale v bílém.“

A jak si Bendová představuje své svatební šaty?

„Hahaha, kdyby někdo navrhoval nějaké pěkné župánky třeba! Já jsem strašný sedlák, ale chtěla bych to změnit. Někdy bych chtěla být super oblečená, ale přijde mi, že na to nemám čas. Nemám stylistu ani návrháře, ale klidně se mi mohou ozývat,“ řekla herečka s dávkou humoru. Herečka však má už zcela konkrétní představu. „Jako bílou košili do půlky stehen z úplně jemňoučkého materiálu, do kterého když foukne vítr, tak se nadmou, a k tomu bych chtěla být bosa,“ konkretizovala.

K takovým šatům by se rozhodně hodil nějaký obřad na pláži na břehu moře. Co na to však Bendová?

„Samozřejmě nad tím pořád uvažujeme, moc by se nám to líbilo, ale máme velkou rodinu, takže to musíme zvážit. Možná pojedeme do tepla jen s dětmi a pak tady uděláme doma mecheche, ale ještě nevíme,“ přiznala se.

V minulosti byla herečka provdaná za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství rozpadlo. V rozhovoru pro blesk.cz si Bendová zavzpomínala i na první svatbu. Herečka se přiznala, že byla hodně veselá a hlučná.„Užila jsem si to až do rána! Tančila jsem bosa, to já se musím vždycky rychle zout, a tančila jsem všude, i na stolech! Mám ráda takové ty řecké nebo romské svatby, prostě živo,“ upřesnila.

Bendová však přiznala, že s věkem se člověk mění a druhá svatba bude mít klidnější charakter. Zásnuby jsou vnímané také jinak. Modelka se přiznala, že když přemýšlí o svatbě a budoucnosti, myslí především na své děti a na to, aby se cítily dobře.

Podotkla, že děti se na svatbu už těší: „Tak Alička je nadšená a už shání šaty. Ta není jako já, ta potřebuje být úplně nejkrásnější na světě, ta už je shání a navrhuje, jde se svou nejlepší kamarádkou a už se vidí, jak hází rýži! Co se Váši týká, tak ten k tomu přistupuje úplně normálně, vypadá, že je mu to úplně jedno, ale myslím si, že není, řekla bych, že je rád, protože má Michala rád.“

Kvůli dětem si herečka neplánuje ani změnit příjmení, jelikož chce, aby byli všichni Bendovi. Podle jejích slov si jako maximum ke stávajícímu příjmení připojí nové.

A kam by se zamilovaný pár mohl vydat na svatební cestu?

„Spíš si myslím, že pojedeme na svatební cestu na naše oblíbené Tenerife. Já vím, že to není originální, ale je to tam naše a strašně to tam milujeme. Popřípadě bychom mohli zkusit jiný ostrov, třeba Lanzarote,“ prozradila Bendová. Dodala, že Kanárské ostrovy jsou jejich oblíbené, protože to není daleko a je tam hezké počasí během celého roku.

Bendová je známá tím, jak si hlídá postavu, oznámila, že začíná hubnout: „No teď jste mě úplně naladila, já už to nesmím odkládat, nebo se dostanu na pětaosmdesát! Já pořád lezu do té lednice, buď upíjím šlehačku, nebo si cvaknu vaječňáku, a včera jsem upekla svůj první kváskový chleba. Byl tak výborný, že jsem ho sežrala půlku s máslem ještě teplý,“ přiznala se.

Nejvíc ji k hubnutí motivuje syn: „No ten se na mě vždycky podívá a řekne mi: Mami, ty kráso, už nežer! Nebo: Když se dneska přejíš, zítra se ti nebude chtít ráno běhat! A má pravdu! Takže musím sama začít. Já pořád chodím a něco dělám, ale bohužel ten výdej je pořád menší než příjem,“ prozradila herečka.

Na otázku, zda si plánuje pořídit ještě jedno dítě, herečka odpověděla, že má před sebou ještě hodně času a otázku bude to řešit s manželem až po svatbě.