O pravých hodnotách od oblíbených hereček: Tři grácie ze Slunečné „zazpívaly“ hymnu přátelství

V poslední době se lidé naučili více oceňovat to, co dříve vnímali za přirozené. Důkazem jsou například tři šťastné herečky ze seriálu Slunečná, které se cítí velmi šťastně, když jsou právě spolu.

Dvojnásobná držitelka filmového ocenění Český lev Tereza Brodská se na svém profilu pochlubila nádhernou fotografií se dvěma dalšími hvězdami, s nimiž zahrála ve zmíněném filmu. Jde o Evu Dekastelo a Denisu Nesvačilovou.

„Už spolu skoro bydlíme!!! A ano..máme absťák když spolu delší dobu netočíme pohromadě!!! Jen jsem zvědavá, u které nakonec budeme společně bydlet???“ uvedla k popisku Brodská.

Denisa Nesvačilová na tento status zareagovala poněkud humorně.

„Holky, ke mně do toho barbie bytu se, obávám se, se všema dětma, psama a kabelkama nevejdeme. Ale blíž, než v Braníku, si už být nemůžeme,“ zareagovala herečka.

Jak svědčí reakce uživatelů Instagramu, všechny tři krasavice se těší velké oblibě fanoušků.

„Každá jiná a každá krásná,“ vyslovila se uživatelka s nickem Lin.

„Tak teď nevím, která jste hezčí,“ poznamenala Zdena Merhautová.

„Děvčata, jste jedničky, buďte rády, že vám to tak jde,“ poznamenala Ludmila Simonova.

„Holky, já Vás žeru, nejen ve Slunečné,“ neskrývá své nadšení Zdeňka Hanušová.

„Když práce baví a kolektiv lidiček, co si sedí, je to fajn, moc vám to všem sluší,“ napsala Romana Jáglová.

Slunce ve Slunečné

Loni v listopadu Tereza Brodská zveřejnila společnou fotografii s Denisou Nesvačilovou, která nastoupila do projektu Slunečná v roli Karolíny Bendové.

Brodská nešetřila dobrými slovy na její adresu. Nechybělo ani poděkování za inspiraci.

„Denisa Nesvačilová ...slunce ve Slunečné!!! Jak já jsem z tý holky pafff!!! To, že je krásná, je jasná věc!“ neskrývala své emoce herečka.

Brodská popsala Nesvačilovou jako neuvěřitelně milou, skromnou, empatickou, chytrou a zároveň pokornou osobnost.

„Holka, která si ze sebe umí udělat srandu, talentovaná a prostě boží! Moje milá, buď pořád taková, jaká jsi!!! Inspiruješ mě!!!! A za to ti děkuji!!!“ zdůraznila autorka příspěvku.

Uživatelé Instagramu rovněž přidali své kladné hodnocení.

„Denise se úplně všude, v každém filmu, na všech fotkách, smějí oči. Působí opravdu jako sluníčko,“ zareagovala Lin.

„To je super, že dnes ještě jsou tak fajn holky a je fajn je mít poblíž sebe,“ vyslovila se Mária Wagnerová.

Nechybělo porovnání Denisy s holywoodskou hvězdou.

„Vlasy, oči, úsměv... Julia Roberts,“ uvedla Radana Čapková.

„Připomíná mi Juliu Roberts. Krásná,“ konstatovala Jana Adamková.