„Nechápu, jak někdo může cestovat, když je covid.“ Na instagramovém účtu Třešničkové vzplanul spor

Influencerka Kristýna Třešňáková, která vystupuje na sociálních sítích pod přezdívkou Týnuš Třešničková, vyrazila do teplých krajin. Se svým novým přítelem odletěla na Kanárské ostrovy. Pod její novou fotkou se však objevily komentáře, které Třešničkové vyčítají, že v této době odletěla do zahraničí.

Třešničková vystavila novou fotku, na které pózuje v jednodílných, ale zajímavě řešených plavkách v hotelovém resortu na Kanárských ostrovech. „Jak já se na tohle těšila,“ okomentovala fotku.

Pod fotkou našla mnoho komentářů, v některých zazněly pochvaly směrem k její postavě, dalším se líbilo prostředí a někteří jí dovolenou přáli. Našli se však i tací, kteří viděli v její cestě do zahraničí jistou nezodpovědnost v souvislosti se situací panující v celém světě.

„Absolutně nechápu, jak někdo může jezdit cestovat, když je covid,“ uvedl jeden z uživatelů.

Na jeho komentář zareagovala i samotná Třešničková a také se do debaty pustili i její sledující. Jedna ze sledujících se postavila na stranu Třešničkové.

„Covid je a covid bude. To už ze světa nevymizí. Každý ať si dělá, co chce, kdo se bojí, ať zůstane doma, kdo ne a chce si užívat, ať si užívá. Lidé si budou muset zvyknout,“ uvedla.

Třešničková zase poznamenala, že na Kanárských ostrovech, kde se nachází, je bezpečněji než v Česku, jelikož je tu minimální nárůst nakažených.

„A já nechápu, proč bych jako zdravý člověk nemohla a měla být zavřena doma, když tu ta možnost je. Stejně lze vycestovat pouze s negativním testem a na Kanárech je minimální nárůst nakažených, takže je tu bezpečněji než v ČR,“ zareagovala.

Většina sledujících se pak postavila na stranu influencerky. „Pro vstup do většiny destinaci je nutné mít negativní PCR test, po příletu zpět do ČR také, nebo nastoupit do karantény. Cestování je tedy bezpečnější, než jít do vaší oblíbené sámošky,“ uvedla jiná uživatelka.

„Máte to chytit doma nebo jinde.. Já mít tu možnost, tak taky hned letím pryč. Radši to chytit na Kanárech než tady, užívejte, dokud to jde,“ stálo v dalším komentáři.

Třešničková si však pod fotkou mohla přečíst i pochvaly, které se snesly na její plavky: „Ooo, toto jsou nádherné plavky, schvaluji tu barevnou kombinaci,“ zaznělo.

Jiní pak zmínili i její minulé fotky, které postovala z hor. „To je rozdíl oproti těm fotkám se sněhem. Taky bych na Kanáry hned letěla. Závidím,“ napsala uživatelka.

Týnuš Třešničková

Kristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.

Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.

V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 457 tisíc sledujících.