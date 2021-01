Hvězda Slunečné Eva Burešová ostře reagovala na komentář ohledně osobního života. Veřejnost už ví, s kým randí

To, že byla tato herečka v poslední době často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem, není žádná novinka. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek. A vypadá to, že to, co si „vrabci štěbětali“, byla pravda.

„Mé oblíbené místo, moji oblíbení lidé,“ napsala ke snímkům, které se objevily na jejím Instagramu.

Na fotografiích je přitom zachycen nějaký muž, který drží Eviného syna Nathaniela v náručí. A i když tajemnému muži není vidět do obličeje, už na první pohled je všem jasné, že se jedná právě o Forejta.

Reakce tak na sebe nenechaly dlouho čekat a na sociální síti se objevila vlna přejícných komentářů.

„To je krásný Moc Vám to přeji, hlavně, ať jste šťastní,“ vzkazovali Evě lidé.

„Moc vám to přeju. Sluší vám to, každý ať si říká co chce, ale vy tři jste naprosto dokonalý,“ zněla další reakci.

A i ostatní měli radost z toho, že je Eva zamilovaná: „Jeee. Ať jste všichni šťastní, Evi. V této době je potřeba mít se o koho opřít a taky mít někoho, kdo vám vykouzlí úsměv.“

Lidé pak pokračovali slovy, že jsou Burešová a Forejt skvělí, roztomilí a krásní. Zaznělo i to, že jim to lidé moc přejí.

„Přejeme Vám to!! Hlavně, ať jste šťastní!“ dočkala se Eva podpory.

„Oba jste skvělí, ať vaše láska kvete,“ dodávali.

Ozvala se však i jedna uživatelka, která se vyslovila k dosavadnímu „mlžení“ kolem jejich vztahu.

„No to bylo okolo řečí a tajností. A naráz to jde. Lásku všem,“ napsala.

A i když to zřejmě dotyčná nemyslela zle, což sama následně i dodala, na její slova vzápětí reagovala Eva, a to vcelku ostře.

„Řeči a tajnosti nebyly. Naši nejbližší to věděli. Rozhodnutí, kdy to říct veřejnosti, by mělo být na nás a ne to násilně dolovat novináři. Lásku všem,“ uvedla.

Z Eviny reakce tak bylo patrné, že ji už unavuje neustálý hon novinářů na detaily z její soukromí. Již v minulosti ji totiž novináři několikrát vyfotili s Forejtem nebo se po ní dotazovali reakce na různé osobní dotazy.

Pokud jde ještě o daný příspěvek na Instagramu, lidé hned odhalili, že pár vyrazil na výlet zřejmě k Heřmanickému rybníku. „Tam je to nádherné,“ uváděli.

A jiní dokázali ocenit zase kouzlo fotografie: „Krásná fotografie.… Krásně zachycený moment v životě.“

„Tak to je úžasný! Evičko, moc vám to přeji. A tyhle fotky jsou neskutečný,“ zněla další reakce.

Burešová & Forejt

Zmiňme, že již dříve se uvádělo, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Už tam totiž herečce známý kuchař ze soutěže Masterchefpadl do oka . Ani jeden z páru však tehdy tuto informaci nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.