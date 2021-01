Staré pecky: Fanoušky potěšila show Leoše Mareše, jejímž hostem byla Zagorová

Včera, v sobotu 30. ledna, od 18. hodin probíhal další koncert Starých pecek. Jak napovídal popisek této události na webu, jednalo se o první show roku 2021 v celém Česku.

„Staré Pecky jedou dál! Nejúspěšnější livestream všech dob bude mít pokračování. Ještě v lednu budete moct jít do baru. A ne do jen tak nějakého baru. Do slavného baru Kozička,“ stálo dále v popisku akce, která všem slibovala nejen nový program, ale také největší počet hvězdných hostů spolu s Leošem Marešem.

O události dopředu informoval i sám Leoš Mareš, který na sociální síti sdílel nejprve jedno video.

„Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírjaí. Přátelé, něco se zavřelo, ale něco se právě teď otevírá. Já tomu nemůžu uvěřit, ale my dnes otevřeme bar. Jenom pro vás, protože začínají Staré pecky. Ale nejdřív tam musíme dojít,“ láká své fanoušky Leoš ve videu.

V dalším příspěvku, kterým byla fotografie s Hanou Zagorovou, už prozradil více, co se týče složení hostů. Akce se zúčastnily například takové známé osobnosti jako je již zmiňovaná Hana Zagorová, ale také Standa Hložek, Sagvan Tofi, EGO, Adam Plachetka, Patrik Hezucký, Holki, LUNETIC, Helena Zeťová, Katka Říhová a další.

Kdo nestihl živé vysílání z baru, může si zakoupit přes portál Ticketstream záznam celého koncertu. Ten má být dle informací dostupný až do 7. února.

A jak lidé reagovali na tento Marešův počin? Velmi pozitivně. Nejprve uživatelé psali, že se na koncert těší a následně ti, kteří jej zhlédli, uváděli, že to byla opět skvělá show.

„Bylo to úžasné, díky,“ zněl jeden komentář.

A další pochvaly se jen hrnuly: „Leoši, vše bylo úžasné. Nastavil jste úplně úžasnou atmosféru i u nás doma, tancujeme do půlnoci...“

I jiní podotýkali, že si to moc užili. Spousta fanoušků pak Leoše chválila za skvělý nápad a při této příležitosti se zamysleli nad jednou věcí: „Myslím, že Leoš to chytil za správný konec. Můžu se zeptat, proč něco podobného nedělají pro umělce televize? A že jich máme. To se radši budeme koukat po 159. tenhle rok na S tebou mě baví svět…“

Někteří se vyjadřovali i k místu, které Leoš pro koncert vybral: „Koza legendární a nejlepší bar v Praze.“

Pokud jde o fotografii se Zagorovou, lidé psali, že to oběma sluší a že je Hana legenda. „Krásná je,“ vzkazovali lidé zpěvačce.

„Ona je naprosto úžasná,“ zaznělo dále na její adresu.

Vypadá to tedy, že se moderátor lidem zavděčil i výběrem hostů…

Leoš Mareš

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.