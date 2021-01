„Na některé věci si nikdy nezvyknu. Vlastně ani nechci…“ Zjistěte, co rozesmutnilo zpěvačku Daru Rolins

Známá slovenská zpěvačka Dara Rolins na chvíli změnila své působiště, a ze Slovenska zavítala do Česka. Na jejím Instagramu se tak okamžitě objevila nová fotografie z ulic hlavního města naší republiky. Podívejte se, co Dara ke snímku napsala a jak na její slova reagovali fanoušci.

Koronavirová pandemie je s námi už více než rok a ovlivňuje naše životy ve všech směrech. Na to se v posledním příspěvku zaměřila i Dara Rolins, která si k celé situaci neodpustila komentář.

„Ahoj z dnešní liduprázdné Prahy… Předpokládám, že to ve vašem městě vypadá velmi podobně, že? Zvláštní. Na některé věci si nikdy nezvyknu. Vlastně ani nechci…“ uvedla zpěvačka.

Narážela tak na to, že vzhledem k situaci a mnohým opatřením jsou dnes ulice (nejen) tohoto velkoměsta prázdné, jako nikdy předtím. A jak na její postřeh reagovali lidé? Vesměs sdíleli stejný pohled na věc.

„Přesně Daro, ani já,“ souhlasili s ní lidé a další se přidávali: „Ani já si nechci zvyknout.“

„Vždyť na to se nedá zvyknout. Doufejme, že se toto šílenství brzy rozplyne, je to jak zlá noční můra. Jinak ti to v té osamělé Praze velmi sluší. Krásně sladěná s okolím,“ chválili jí outfit lidé.

V komentářích se pak začali ozývat i lidé z jiných měst, že je u nichstejná – tam, kde to dříve žilo, je dnes mrtvo. „Je to hrozně smutné,“ posteskli si.

Další se na věc ale dívali z poněkud jiného pohledu a psali, že to má přece jen i své výhody: „Bože to je nádhera! Na focení úplně ideální.“

„I ty prázdné ulice mají něco do sebe. Člověk si víc všímá a těší se z maličkostí,“ přidávali se další.

Někteří se dokonce přiznali, že je prázdné hlavní město učarovalo.

„Ať už je svět zase normální, prosím,“ vyjadřovali se ostatní.

Spousta komentářů se pak točila kolem Dařiného vzhledu, přičemž jí fanoušci psali, jak moc jí to sluší. „Krásná,“ zněl jeden z komentářů.

Ozvali se však i kritici, kterým se nelíbilo například to, co má zpěvačka na sobě: „Paní jde do cirkusu? Oblečená jako smyslů zbavená.“

Dara Rolins

Spousta lidí si pak všimla toho, že Dara na sobě nemá roušku, a tak se do ní okamžitě pustili. „Pro tebe neplatí zákaz bez roušky?“

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.