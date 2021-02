Těhotná a polonahá Emma Smetana sdílí snímky z dovolené. Nebojí se odhalit ani v 7. měsíci těhotenství

Smetana, která je nyní v sedmém měsíci těhotenství, vyrazila se svým manželem a dcerkou na dovolenou do Indonésie. Zřejmě si všichni potřebovali odpočinout od dění v ČR, které značně ovlivňuje koronavirová epidemie.

Nastávající maminka se tak snažila hodit všechny starosti za hlavu a nechala se zvěčnit na pláži, jak relaxuje jen v plavkách. A vypadá to, že jí vůbec nevadí, když světu ukazuje své těhotenské bříško. A není divu. Požehnaný stav této krásce totiž velmi sluší a svědčí.

„Sunset yoga. (Lepší reakce na současné dění v ČR mě nenapadla. Nádech, výdech.) Napiště mi, jak se s aktuální situací vyrovnáváte vy. A držte se,“ napsala ke snímkům.

A z fotografií měli radost i její fanoušci, kteří ji zahrnuli lichotkami. „Jste krásná maminka,“ pochlebovali jí.

„Tomu říkám přirozená krása,“ jásali další a jiní dodávali: „Nádherná jsi.“

Pár fanoušků pak Emmě vzkázalo, že je doslova bohyně. „Tak krásná a čistá holka,“ zněl další komentář.

„To jsou nádherné fotky. Na mě už to doléhá, ale snažím se soustředit na svoje věci. Oddělit tu beznaděj z dění ve světě od svého běžného života,“ svěřili se další uživatelé.

Jiní ocenili to, že senebála a s rodinou vyrazila za odpočinkem. „Udělala jste to nejlepší pro sebe, rodinu a děťátko, co čekáte,“ poznamenávali.

Někteří se dokonce u této příležitosti vyjádřili k tomu, co se u nás děje. „To, co se děje teď v ČR, je už nekomentovatelné. Každý den nový průšvih nebo kauza některého z těch nadlidí, co nám vládnou… Připadá mi, že už politici odhodili jakoukoliv soudnost, protože ví, že ve volbách to mají spočítané… A premiér je kapitola sama pro sebe… Tohle nedopadne dobře, byť bych se rád mýlil,“ podělil se o svůj názor jeden z komentujících.

Tato půvabná brunetka je česká herečka, muzikantka, novinářka, moderátorka zpráv a vystudovaná politoložka. Má dvojí občanství, české a francouzské. V Česku žije od roku 2011, s výjimkou úřadů používá nepřechýlenou verzi svého příjmení, na kterou si během života ve Francii, Belgii a Německu zvykla.

Pokud jde o její osobní život, jejím partnerem je Jordan Haj, který je českým muzikantem, hercem a režisérem a scenáristou hudebních videoklipů. S ním má čtyřletou dcerku Lennon Marlene Haj Smetana a v současnosti čekají druhého potomka.