Dara Rolins zveřejnila na Instagramu záhadný příspěvek. Fanoušci jsou přesvědčeni, že je věnován zesnulému Štaidlovi

Včera jsme informovali o tom, že ve věku 75 let zemřel po komplikacích spojených s onemocněním covid-19 hudební skladatel Ladislav Štaidl. Ten byl autorem celé řady hitů zpěváka Karla Gotta, jako například Kávu si osladím či Trezor.

Ještě v ten den sdílela Dara na svém Instagramu fotografii, u níž napsala:

„Život je nevyzpytatelný. Krásný i smutný, spravedlivý i krutý. Dává i bere. Všude a všem… Připíjím na život a posílám vzpomínku do nebe na ty, kteří nás opustili a úsměv za to, že jsme je na své cestě životem potkali.“

Většina fanoušků je přitom přesvědčena, že její slova patřila právě Štaidlovi. Právě s ním totiž Daru pojila dlouholetá spolupráce, a to již od jejích dětských let. Navíc se v minulosti objevily i narážky na to, že spolu měli dotyční poměr. Štaidl to tehdy popsal ve své knize Víno z hroznů.

„Velký milostný příběh jsem prožil s Darinkou Rolincovou v době, kdy jsem se přestal dělit o postel se svojí ženou. Nejdříve mě děvčátko uhranulo obrovskou muzikálností, později také nečekanou sexualitou,“ uvedl v knize Štaidl, který byl partnerem Ivety Bartošové.

Reakce na sociální síti

Rolins ale toto Štaidlovo „přiznání“ zvedlo ze židle a rázně s ním nesouhlasila. „Je to 15 let stará historka, která je jediným způsobem, jak svoje jméno udržet v povědomí,“ reagovala tehdy Dara s tím, že Štaidl byl tehdy „pomalu důchodce“, zatímco ona „jen děvčátko“.

Nehledě na to, zda byla slova věnována Štaidlovi či nikoli, fanoušci reagovali na tento post velmi pozitivně.

„Moc krásně napsáno,“ chválili zpěvačku.

Další dodávali, že je to napsané „od srdce“ a velmi upřímné.

„Není co dodat,“ souhlasili s Darou ostatní a poznamenávali, že má velké srdce.

„Daro, napsala jste to nádherně. Jste velmi citlivá, jemná a chytrá žena. Mám Vás ráda,“ vzkázala jí fanynka Jolana.

A i jiní si s Darou připili na tato slova. „Ano, přesně. K životu patří i ta odvrácená strana. A všem, co nás opustili, přeji šťastnou cestu tam nahoru,“ přidávali se fanoušci.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.