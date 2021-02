Simona Krainová na síti vysvětlila, jak cestovat v době covidu. Pěkně nezodpovědné, zuří uživatelé

Koronavirová situace trápí naši zemi již dlouho a není tedy divu, že spoustě lidí už leze na nervy. Mnozí proto přemýšlí, jak alespoň na chvíli uniknout z této nelehké doby. Jednou z takových lidí je i česká topmodelka Simona Krainová, která se rozhodla, že svým sledujícím prozradí, jak by si za dob pandemie mohli odpočinout jinde, než doma.

Krainová patří mezi lidi, které ani covid-19 nezastaví. Stále totiž pokračuje ve svém životním stylu, který měla i do začátku pandemie. Neustále totiž někam jezdí a cestuje. Nyní se na svém Instagramu podělila o to, zda lidé mohou vycestovat do lázní.

„Ahoj, ptáte se, jestli je možnost jezdit v období lockdownu do lázní. Tady najdete odpověď na vaše dotazy… Kuk. Krásné pondělí, pevné nervy a hlavně zdraví,“ napsala Simona.











Ve videu tak zazněla například následující informace: „My jsme hrozně rádi, že jsou lázně otevřené. Takže lázně pro klienty zdravotních pojišťoven jsou otevřené a jsme rádi, že i pro léčebně-rehabilitační pobyty. Takže lidé, kteří se chtějí věnovat svému zdraví, mohou jet do lázní a mohou tady ty pobyty absolvovat. Mají jak proceduru, tak lékařskou prohlídku s našimi lékaři. Vše máme zabezpečeno pro to, aby ty pobyty byly samozřejmě efektivní a všechny hygienické normy tak, jak jsou nastavené vládními nařízeními, samozřejmě dodržujeme.“

„Parádička. Vylepšovat zdraví v lázních a v této době – nejlepší nápad, který vláda podporuje,“ souhlasili další.

A zdá se, že většina fanoušků snahuocenila: „Díky Símo za super informace.“

Vypadá to tedy, že Simona tímto příspěvkem vzbudila u svých sledujících zájem. Spoustu z nich pak napadaly další dotazy – například, jak je to s financováním takových pobytů, zda k nim potřebují doporučení od lékaře či jestli je to možné realizovat i s dětmi.

A v komentářích se ozývali i zdravotníci, na které je v posledních měsících kladen velký nápor kvůli pandemii: „Kéž by i nám zdravotníkům už dovolili jet na dovolenou. Zatím jen beru víkend co víkend službu za nemocné kolegyně… Jiný názor bohužel teď nemám. A nevím, jestli mi vadí víc omezení nebo omezení lidé…“

Kromě zdravotníků o sobě dali vědět také naši sousedé, Slováci. Ti informovali o tom, jak je to nyní v jejich zemi: „U nás na Slovensku nic nefunguje, aspoň pro obyčejné lidi máme stopku, jen domů a do potravin.“

Našli se ale i kritici, kterým se nelíbilo, že Simona podporuje „trajdání po hotelech“:

„Pěkně nezodpovědné. Většina národa se léčí na covid-19, tak proč letošní rok nezačít cestováním po světě a vymetat jeden hotel za druhým.“

Dotyčná tak zřejmě nenarážela jenom na hotely a lázně, ale také na dovolené v zahraničí, na které se vydává stále více celebrit.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.