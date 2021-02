Burešová doposud skrývala jednu zvláštnost svého vzhledu. Teď ji ale ukázala a pořádně překvapila fanoušky

„Jé, jak já ty svý kudrnatý vlasy neměla ráda, když jsem byla menší. Nic se s nimi totiž nedalo dělat! Neměli jsme žehličku ani žádný čupr přípravky. Teď? Mamma Mia! Díky Bohu za ně! A že si s nimi mohu dělat co chci,“ vysvětlila Eva příčinu toho, proč své vlasy začala znovu milovat.

V komentářích se to pak hemžilo kladnými reakcemi, fanoušci nešetřili lichotkami na adresu Burešové.

„Krásná hříva, jako lvice, moc Vám to sluší. To my ženy už tak máme, jako malé jsme nespokojené a jojo dospělé jsme rády, že to tak je,“ napsala uživatelka Světlana Fišerová.

„Hrozně moc vám sluší! Zbožňuji vás nejvíc na světě! Jste můj obrovský vzor forever,“ uvedla uživatelka s přezdívkou xd_janca_x.

„Evi, není to jedno, tobě sluší všechno,“ domnívá se komentující.

„Strašně moc vám tyhle vlásky sluší! Vám ale sluší všechno!!!!!! Strašně moc bych si přála mít kudrnaté vlasy,“ přiznala se další sledující.

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas.

Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná . Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.

V poslední době je často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem, to není žádná novinka. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek.

Připomínáme, že již dříve se uvádělo, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Už tam totiž herečce známý kuchař ze soutěže Masterchef padl do oka. Ani jeden z páru však tehdy tuto informaci nepotvrdil ani nevyvrátil.