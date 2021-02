Z Dary Rolins se stal filozof: V průhledných šatech se zamyslela nad významem slova „ne“

„Stop. Ne, a dost, už stačí, nechci to, nesním to, nebudu to dělat, už nepřijdu... I tyto slovní obraty je dobré si osvojit. To, že jsme dospělí, neznamená, že se často nechováme jako děti, které se bojí postavit silnější autoritě,“ napsala na začátek celebrita.

Ke statusu dodala svou fotografii, na níž vypadá svůdně nejen díky svému vzhledu, ale i díky oblečení.

Následně hvězda odhalila svůj recept šťastného života.

„Umět odmítnout, nenechat se vtáhnout do ničeho, co nám nepřináší radost a uspokojení, je podstatou našeho vnitřního štěstí. V podstatě banalita, ale někdy vytušit, co je pro nás zdravé a vyslovit to NE, bývá tak těžké, že?“ podotkla.

Ukázalo se, že ve prospěch takové filozofie se vyslovili i sledující.

„Ale když toho dobrého nikdy není dost, tak proč říkat ne?“ dotazuje se Miroslav Staňo.

„Těžké, ale už to umím a bez obtíží. Protože přesně vím, co mi dělá dobře, co chci, co ne. Nebát se říct NE je zkušenost, která přišla věkem. A jsem za ni vděčná!“ vyjádřila se k tématu uživatelka Daniela.

„Ano, je potřeba se naučit říci i ne!!! Každý ví za sebe, jaká je pravda, a tak by měl přistupovat každý z nás,“ vyslovila se sledující s nickem Gitka.

„Souhlasím ... čím jsem starší, tím víc si toto uvědomuji. Jaká je toto pravda a měla by se stát i naší filozofií- hned bychom mnohokrát měli - o problém méně ...“ napsala Paloma Negra.

Fanouškům neunikly ani průhledné šaty Dary, v nichž se nechala vyfotit.

„Nádherná fotka, ty šaty ti moc sluší, úžasná barva, unikátní look,“ okomentovala status celebrity Baru Luna.

„Šaty, wauuu,“ neskrývala emoce Kamila Loskotová.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.