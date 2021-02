Nikol Štíbrová prozradila pohlaví miminka. Čeká ji mužská přesilovka

Těhotná herečka Nikol Štíbrová na svém profilu na Instagramu prozradila pohlaví očekávaného miminka. Ukázalo se, že to bude kluk a malému Matesovi tak přibude bráška.

Známá herečka má s Martinem Kynclem tříletého syna Mathiase, ten se teď může těšit i na nového bratříčka. Rozhodně se má na co těšit i mladá maminka, čeká ji totiž chlapská přesilovka.

„Takovej ten den, kdy se dozvíte, že budete mít doma chlapy tři. #presilovka #budeprdel #itsaboy#koralek,“ napsala na svém Instagramu Nikol.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от n i k o l s t i b r o v a (@stibrovicnikolka)

Uživatelka barborabarik herečce vzkázala: „Dneska ráno jsem si nevím proč tak trošku zatipovala, že Nikča bude mít kluka (moc jí to sluší) a Marťu tipuji na holčičku. Držím palce!“

„Jee, moc gratuluji! My máme zase 2,5letou cácorku, a teď na cestě dvojčata – opět holky,“ poblahopřála Nikol a tak trochu se pochlubila další uživatelka.

Některé uživatelky poukázaly i na výhody mít kolem sebe samé kluky: „Gratuluji, někdy je to těžký, ale jako jediná žena se budete mít jako královna!“

Našly se pravda i uživatelky, které se podělily svými příběhy a poukázaly na to, že ne vždycky se můžete spolehnout na ultrazvukové snímky: „Gratuluji. No vidíte a já syna čekala, na sále jsem porodila dceru, tak možná to budete mít taky tak.“

„Ještě to není marný, taky jsme měli mít druhého chlapečka a v pátém měsíci se z něj vyklubala Valentýnka,“ dodává uživatelka petruuushkaaa.

Kromě početných gratulací se však objevily i komentáře s notou zármutku: „Ach jo. Já vám přála pipku. No tak je to na Martě.“

Nikol Štíbrová

Nikol Štíbrová je známá česká herečka. Známá se stala například díky své roli Karolíny v seriálu Pojišťovna štěstí. Společně s Kateřinou Brožovou moderovala také přímý přenos vyhlašování cen Anno 2007.

V současné době tvoří trio 3v1 s Martinou Pártlovou a Veronikou Arichtevou. V roce 2017 získala cenu za Instagram roku a v tom stejném roce se jí také narodil syn Mathias.

V roce 2019 nazpívala píseň k filmu Příliš osobní známost, a to společně se slovenskou kapelou IMT Smile, v minulém roce nazpívala píseň Dej si roušku se zpěvákem Mirai.