Krainová zveřejnila video s jejím „zvířecím záchranářem“. To je jak Zachraňte Willyho, vzkazují fanoušci

Na videu, které Krainová zveřejnila, je její syn Bruno, kterému bylo zřejmě velmi líto ryb, které místní rybáři chytili. Její syn jim udělal v písku menší rybníček, do kterého dal vodu a ryby tak v ní mohly v poklidu vegetovat. Simona mu na videu vysvětluje, že rybáři mají své úlovky na jídlo a poradila mu, že pokud chce, může ryby zanést do moře. Bruno na dalším videu, které Simona zveřejnila, ryby opravdu zanesl do moře a roztomile jim na rozloučenou dává i pusu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený simonakrainova (@simonakrainova)

„Už se nemůžu dočkat, až bude opět můj malý zvířecí záchranář krást všechny ryby ze sítí místních rybářů a bude je vracet zpět do moře. Nevím přesně, jak vysoké má Brunko IQ, ale na stopro vím, že jeho emoční kvocient je maximální. A o tom to je. Někde jsem četla, že vysoké IQ se vám hodí, když usilujete o titul mistra světa ve skládání hlavolamů. Emoční kvocient ovšem potvrzuje vaši skutečnou použitelnost pro život. A myslím, že ten můj mokrý lívanec se v životě neztratí,“ napsala Simona k videu.

Nutno podotknout, že video zřejmě udělalo na sledující dojem. „Brunovi chybí pouze koruna. Pro mě je to Malý princ, zachránce životů. Kéž by takhle svět vnímal každý z nás, nejenom děti, ale i dospělí. To by rázem byl svět hezčí místo,“ stálo v jednom z komentářů.

A další souhlasili: „Laskavosti není na světě nikdy dosti,“ vzkázala Simoně a Brunovi jedna z uživatelek.

„To je jak Zachraňte Willyho. Krásné děti, jsou úžasný,“ zmínila známý film další ze sledujících.

V komentářích se našla i poznámka manžela Simony a otce dětí, Karla Vágnera. „Je po mně,“ napsal.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.