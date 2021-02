Nechci být ve svém vztahu jako ve skleněné vitríně, musí být hranice, vzkázala Burešová novinářům

Herečka Eva Burešová v pořadu Limuzína promluvila o svém vztahu s Přemkem Forejtem i o nepříjemných zásazích novinářů do jejího soukromí. Prozradila o sobě, že mezi hospodyňky rozhodně nepatří.

Herečka svůj vztah s šéfkuchařem Přemkem Forejtem zpočátku nechtěla medializovat, ale skrývat ho od medií se jí dlouho nedařilo, vše vyšlo najevo.

„Nejsem ten typ holky, která začne s někým chodit a okamžitě nafotí společná selfíčka a hodí to na internet, ať se z toho svět zblázní,“ vysvětlila Eva v rozhovoru s novinářem.

„Nebyla jsem tehdy naštvaná, spíš zklamaná. Nešlo totiž jen o mě. Ale i o mé rodiče a bývalého partnera, se kterým mám syna. O otci mého dítěte psal bulvár šílené věci. Řekla jsem, že se o svém soukromí nechci bavit. Následně to bulvár vyřešil tak, že paparazzi stáli týden v autech před naším domem a fotili vše, co děláme. Mrzelo mě, že tam nebyla žádná hranice,“ pokračuje herečka.

Herečka zdůraznila, že nešlo o to, že by chtěla vztah utajovat, spíše chtěla svého partnera nejdřív lépe poznat.

„Chtěla jsem mít na nás dva čas. Poznáváte se s tím člověkem postupně a nechcete to hned po týdnu zveřejňovat. Může se stát, že za měsíc ten vztah už nebude existovat a jak pak budete vypadat. Pak vás zase zkritizují z druhé strany. Budou říkat, že něco zveřejňuji moc brzy, střídám chlapy, jaká jsem asi matka a podobně,“ upřesňuje Burešová.

Burešová v rozhovoru o sobě prozradila zajímavé podrobnosti. Myslí si o sobě, že nepatří k typickým představitelkám něžnějšího pohlaví, a v některých ohledech se chová spíše jako chlap.

„Jsem spíš takový chlapský typ ženské. Mám i dny, kdy jdu ráda na kosmetiku a vlasy. Ale nejsem taková ta, co by si volala každý den s kamarádkami a řešila, co se stalo v práci, denně vařila, pekla, uklízela a chodila doma v krajkovém spodním prádle. Bohužel ne. Raději mám vytahané tričko,“ uvedla herečka.