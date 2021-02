Bendová se konečně dočkala a její „sen se stal skutečností“. Tipnete si, oč jde?

Bendová se na svém účtu na Instagramu pochlubila dvěma fotkami. A žádný sníh ani pošmurnou oblohu na nich nečekejte. Bendová totiž odletěla na své oblíbené Kanárské ostrovy.

„Dobré ráno z Tenerife. Sen se stal skutečností a my jdeme běhat podél oceánu. Zapomněli jsme si kartáčky na klováky, tak si nasadíme silnější roušku. A pak si nějaký koupíme,“ napsala Bendová k fotce.

Pod zveřejněným snímkem se objevilo mnoho reakcí od jejích sledujících. „Vy jste odsud fakt zdrhli? No pecka, moc vám to přeji a z karantény závidím,“ uvedla její sledující.

Mnoho fanoušků Alici dovolenou přálo. „Krásnou dovolenou. Načerpejte energii, která nám všem už chybí,“ popřála Bendové fanynka.

Někteří poukázali na to, že k moři se člověk momentálně dostane téměř snadněji než do hor. „Užívejte, co to půjde. Paradox, že k moři je to snad snazší než na lyžovačku,“ stálo v komentáři.

„Někdo z nás dneska běhal (já ne), ale vzala jsem batůžek, jídlíčko, pitíčko a už jsme si to štrádovali kolem oceánu. Ta silnější část rodiny běhala a hodně. Teď dáme oběd a pak vyrážíme koupit tiskárnu,“ napsala.

Na dalším snímku je již zachycena samotná Alice a za ní lze vidět liduprázdnou pláž a moře

Zmiňme, že o Kanárských ostrovech se Alice zmínila před pár dny v rozhovoru pro blesk.cz. Konkrétně tak reagovala na otázku, kam by chtěla jet na svatební cestu.

„Spíš si myslím, že pojedeme na svatební cestu na naše oblíbené Tenerife. Já vím, že to není originální, ale je to tam naše a strašně to tam milujeme. Popřípadě bychom mohli zkusit jiný ostrov, třeba Lanzarote,“ uvedla.

Alice Bendová

Alice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.