Úplně nahá Andrea Verešová: Hanbatá fotografie slovenské modelky vyzvala rozporuplné reakce na Instagramu

To, že se Verešová nebojí ukázat se světu tak, jak ji příroda stvořila, není žádné tajemství. Za svou postavu se totiž vůbec nemusí stydět.

„Dreams come true. Believe me. Limitovaný kalendář s mým osobním věnováním na rok 2021 seženeš na www.averfashion.com. Posledních pár kusů v prodeji…“ napsala ke snímku a připomněla, že výtěžek z prodeje poputuje na pomoc týraným a opuštěným dětem.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial)

Ne všichni však její nahotu dokázali ocenit. Někteří psali, že vzhledem k tomu, že má Andrea dvě děti, není vhodné, aby se takto fotila.

„Krásná postava, samozřejmě… Ale jsem jediná, které to přijde divné, aby se matka dvou dětí takto vyslékla kvůli charitě?“ ptala se jedna fanynka.

„Mám o půlku let méně než vy a takové fotky mi přijdou nevhodné a prvoplánové,“ přidávali se další.

A i další byla z tohoto kroku Verešové poměrně v šoku: „Tak toto je už na mě moc...“

Jiní si neodpustili narážku na nedávnou kauzu s intimním videem, na němž je Verešová spolu se svým manželem. „Už jsme viděli všechno,“ připomínali.

Pár fanoušků také uvádělo, že vzhledem k tomu, o jakou fotografii se nyní Verešová podělila, tak čekají brzkou reakci její sokyně Simony Krainové: „Nahá fotka Krainové za 1, 2, 3, 4…“

„Paní Krainová bude mít extra zlé sny, toto se dělá?:-D Teď vážně… Je opravdu co závidět, samozřejmě v dobrém, nádhera,“ dodávali lidé.

Kromě kritiky a narážek se ale stále našli fanoušci, kteří Verešové dokázali polichotit. Psali totiž,že je nádherná žena a že jí to moc sluší.

„Mám odřenou bradu, jak mi spadla!!“ byli v úžasu někteří.

Jiní poznamenávali, že je tato fotografie doslova „pecka“ a že si kalendář moc rádi pořídí. „Krásná mamka,“ zněl další komentář.

„Andy, ty jsi bohyně,“ uváděli fanoušci a další přizvukovali: „Nádherná, a co je pěkné, je potřeba ukázat.“

Andrea Verešová

„Jste nádherná!!!! Ti, co Vás negativně komentují, jsou závistiví. To je smutné, ale nic si z toho nedělejte. Máte co ukazovat. A že jste matka dětí? No a co?! Co je koho potom! Každý, ať si nakládá sám se sebou, jak uzná za vhodné. Takže, já tleskám,“ zastala se jí jedna uživatelka.

Modelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.

Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.