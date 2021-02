„Tato fotka je asi ta nejkrásnější, kterou máte.“ Krainová zavzpomínala na těhotenství a podělila se o oblíbenou fotku

Česká topmodelka Simona Krainová se pokusila zavzpomínat na minulost a vrátila se do předešlých let. Na jejím instagramovém profilu se totiž objevila fotografie z dob, kdy byla těhotná. A při vzpomínání rozněžnila nejen sebe, ale také své fanoušky.

Simona Krainová je nejen úspěšnou a vyhlášenou topmodelkou, ale také má mnohem důležitější roli. Již nějaký ten pátek je totiž maminkou dvou krásných chlapečků, Maxe a Bruna. A vypadá to, že by možná ještě nějaké miminko chtěla…

„Říká se,že porod je jediné rande na slepo, kdy zaručeně potkáš lásku svého života,“ napsala Simona ke staršímu snímku a dodala hashtagy #mojeoblibena a #mamalife.

A lidé jí dávali za pravdu. „Pravda. Bříško ti slušelo,“ uváděli. Fanoušci také podotýkali, že kráska tehdy jen zářila.

„Tato fotka je asi ta nejkrásnější, kterou máte. Bez filtrů, rozzářená šťastná nádherná maminka,“ míní.

A přidávali se další. „Božská,“ zněl jeden z komentářů a další se nesl v podobném duchu: „Krásná… Tady vám to tak slušelo… Bohyně.“

Simona si tak mohla potvrdit, že byla tehdy nádherná nastávající maminka. Dle některých se ale na tom nezměnilo nic ani teď: „Nááááádherná tehdy i teď!!! Jste úžasná!“

„No ovšem, to je nádherné tělo, já to říkám pořád. Děti s námi dělají zázraky… Vůbec člověku neničí tělo, naopak, žena je krásnější… Já tvrdím, že můj syn je ten nejlepší plastický chirurg… Opravdu, a to je mu už 7 let,“ napsala jedna maminka.

Další pak spekulovali o tom, zda by Simona náhodou netoužila ještě po jednom potomkovi: „Chtělo by to ještě holčičku.“

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.