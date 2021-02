Mareš zveřejnil romantický vzkaz pro Moniku. Někteří muži ale nebyli příliš nadšení

Vypadá to, že známý český moderátor a zpěvák Leoš Mareš je opravdu zamilovaný až po uši, a to už nějaký ten pátek. Své manželce Monice totiž neustále dokazuje lásku, a dává o tom vědět i všem ostatním na sociálních sítích. A výjimku neudělal ani tentokrát.

I když by to možná mnozí do Leoše neřekli, zřejmě bude romantik. Některé jeho příspěvky na Instagramu tomu totiž nasvědčují, zejména, když se jedná o jeho lásku Moniku.

„2063 dnů ❤️ @monikamaresova,“ napsal Leoš ke snímku.

Na fotografii je přitom umělecky zachycen Moničin obličej, v pološeru. Tuto fotografii pořídil známý fotograf Benedikt Renč, který je mimo jiné označován za mistra černobílé fotografie.

A jak reagovali lidé na Marešův post? Většina z nich byla příjemně překvapena tím, že si Leoš pamatuje přesně počet dnů, jak dlouho je s Monikou.

„Asi láska,“ okomentovali jeho gesto někteří.

A jiní pokračovali: „Když počítáš každý den s ní a říkáš si, že každý den je tím pádem i zázrakem.“

Další dodávali, že je Leoš „šťastný chlap“, protože si vybral dobře. „Šťastná ruka při výběru. Jste super dvojka,“ myslí si někteří.

Objevilo se i několik gratulací: „Mnoho společných let přejeme a hlavně ve zdraví.“ Další se snažili jít v Leošových stopách a také se dělili o počet dnů, jak dlouho jsou již s partnerem či partnerkou.

V komentářích se objevilo i několik zmínek o tom, že je Monika opravdu krásná a nádherná žena.

„Povedla se! Fotka! A Monika taky!“ zněl jeden komentář a další se nesl v podobném duchu: „Bože, to je krásná ženská!“

Pár fanoušků si z Leoše dokonce dělalo legraci, že je Monika dobrá, že to s ním tak dlouho vydržela.

Nicméně, ozvalo se i pár mužů, které Leošova romantická duše příliš nenadchla. Pořádně jim totiž svým gestem zavařil.

„Leoši, prosím tě, vy.er se na to. Cca 19 minut jsem po telefonu řešil pracovní záležitost, 18 min a 38 s na mě mířila manželka mobilem s obrázkem tvého Instagramu. „On si pamatuje dny, podívej.“… Už si to taky pamatuju,“ reagoval vtipně jeden z mužů.

Leoš Mareš

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák . Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.