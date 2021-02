Patricie Pagáčová se pochlubila radostnou novinkou. S manželem Tiborem čekají prvního potomka. Foto

A je to tady! To, nač mnozí čekali, se konečně stalo realitou. Oblíbená česká herečka Patricie Pagáčová totiž čeká se svým manželem Tiborem prvního potomka. Lidé se tak mohou konečně radovat a Patricie si alespoň na chvíli oddechne od zvídavých dotazů, kdy už bude miminko…

Zásnuby, svatba, dítě. Takhle hezky popořadě si to uměla zařídit dvaatřicetiletá herečka. To, že z ní bude maminka, nyní oznámila na sociální síti.

„Pro všechny „Já to věděl/a“ a „Já to říkal/a“, měli jste pravdu! Prej se tomu říká babymoon, když chcete ještě stihnout poslední dovolenou ve 2. Tož zdravíme z babymoonu a obrovsky děkuju vám všem, co jste tady se mnou,“ napsal Patricie ke snímku.

Na fotografii je zachycena na dovolené na Maledivách, kam s manželem vyrazili. V jednom z rozhovorů ale Patricie následně přiznala, že těhotenství nebylo tak úplně v plánu.

„Miminko nebylo vůbec plánovaný, takže jsme byli oba překvapení a malinko zaskočení. Ale myslím, že je teď ideální čas,“ prozradila Patricie.

Dodala také, že jsou s partnerem rádi, že se to stalo takhle náhodou, protože by to sami líp nenaplánovali.

„Koneckonců, my jsme s manželem taky byli oba ‚omyly‘,“ prozradila s jistou nadsázkou a doplnila: „A to je jasnej důkaz, že se život zkrátka naplánovat nedá a tak to má být. Nechat věci plynout, ony k nám přijdou tak, jak mají a v ten správný čas.“

Reakce na sociální síti

A jak na tuto radostnou zprávu reagovali její fanoušci? Měli opravdu radost. Pod příspěvkem se začaly hromadit komentáře, ale také spousta lajků.

„Moc gratuluji, hlavně, ať je všechno v pořádku,“ vzkazovali jí lidé.

A gratulací bylo až až. „Super, gratulace. Teď můžou všichni ti hejteři v klidu spát,“ uváděli někteří a naráželi tím na to, že byla Patricie často terčem zvídavých dotazů.

I jiní se přidávali k tomu, že konečně bude mít herečka klid od otázek „kdy už“.

„Gratuluji a koukám, že všechny holky z televize, rádia a pódia pijí stejnou vodu,“ uvedla další fanynka a narážela tím na to, že mezi slavnými osobnostmi se s těhotenstvím loni a letos roztrhl pytel.

Většina uživatelů psala, že je to krásná a nádherná zpráva a „pecka“. Manželům tak přáli spoustu zdraví a štěstí.

„Jsi nejkrásnější!!! Užívejte, pak to bude jízda jak prase, ale boží,“ vzkázali jí další.

Některé ženy pak psaly, že to Patricii moc sluší. „Proč jsou všechny těhotný tak neskutečné krásný a já zas vypadám jak vorvaň?“ bavila se další uživatelka.

A spousta lidí přišla s tím, že měla na těhotenství podezření. „Mně se včera ta prsa ve stories zdála jaká si jiná,“ dodávali.

A přidala se další fanynka: „Já to věděla!!!!! Už o Vánocích jsem si to myslela. Gratulace.“

Patricii přišla také velká spousta zpráv od svých kolegyň z branže. Ozvala se například herečka a influencerka Nikol Štíbrová, která letos na svět přivede svého druhého potomka. Doma již má 3,5letého Mathiase z předchozího vztahu.

A i zpěvačka Martina Pártlová, která ve svých 41 letech čeká prvního potomka, přispěla se svým názorem.

„Měli by pro nás speciélně otevřít nějakou spešl školku. Gratulujuuuuu,“ vzkázala Patricii.

A pozadu z tria 3v1 nezůstala pozadu ani herečka Veronika Arichteva, která má doma několikaměsíčního chlapečka: „Já nevím, proč žereš to pečivo furt. Když jdeš do plavek. Gratulujuuuuu. To bude kámošů všude.“

„Oujé!!!! Užívej a opatruj,“ připojila se i spisovatelka Radka Třeštíková.

Poblahopřála jí také Monika Bagárová, Mariana Prachařová, Nikol Švantnerová, Veronika Kašáková, Tereza Kadeřábková, Alice Bendová, Pavlína Němcová, Eva Decastelo a další.

Patricie Pagáčová

Patricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu „Naše cesty“ od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.

Co se týče jejího vzdělání, vystudovala management obchodu a služeb na střední odborné škole. V roce 2009 se neúspěšně pokoušela dostat na DAMU. V roce 2015 dokončila studium humanitních studií na Metropolitní univerzitě.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali.