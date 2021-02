Šok pro Dominiku Gottovou: Její pětaosmdesátiletá maminka se po očkování nakazila covidem-19 a bojuje o život

Nejstarší dcera zesnulého zpěváka Karla Gotta, Dominika Gottová, zažívá krušné chvilky. Poté, co se nedávno sama potýkala se zdravotními komplikacemi, nyní musí řešit i zdravotní stav své maminky Antonie Zacpalové. Ta se totiž i přes očkování proti koronaviru ve svých 85 letech nakazila touto nemocí.

Uvádí se, že bývalá tanečnice a někdejší Gottova milenka Antonie Zacpalová, která nyní žije v domově pro seniory v pražských Vysočanech, bojuje s covidem-19. Údajně leží v horečkách a jde jí o život.

„Maminka měla velké horečky. Starají se o ni doma pečovatelky. Jestli mi odejde, tak to nezvládnu! Byla bych úplně sama, bez mateřské lásky,“ posteskla si vystrašená Dominika.

Ta své mamince každý den volá. Zdravotnický personál ji předává k telefonu, aby s dcerou mohla mluvit.

Zajímavé je, že maminka Dominiky byla přitom v polovině ledna naočkována první dávkou vakcíny proti koronaviru. Čekala na druhou dávku, ale nákaza přišla dříve.

„Mámu očkovali jen jednou, pak mělo přijít druhé očkování, ale kvůli nedostatku vakcíny na něj musela čekat a takhle to dopadlo!“ uvedla její dcera.

Dominika, která se o maminku velmi bojí, dodala: „Modlím se, ač na Boha nevěřím, ať to přežije!“

Dcera slavného českého zpěváka při této příležitosti zavzpomínala i na svého otce a uvedla, že další ztráta by ji zlomila: „Není to tak dlouho, co odešel tatínek. Maminka musí žít, prosím!“

Pokud jde o to, kde se její maminka koronavirem nakazila, Dominika popírá, že by nemoc měla od ní. Nechala se totiž dříve testovat a byla negativní.

„Ještě před pár dny u mě byla a já jsem měla test negativní. Dělali mi ho v nemocnici kvůli velkému kašli,“ přiznala.

Dominika Gottová

Nejstarší dcera zpěváka Karla Gotta, Dominika Gottová, se narodila 25. června 1973. Vystudovala hotelovou školu a později pracovala jako servírka (a následně provozní) v pražské luxusní restauraci La Provence. Živila se ale i jako kosmetička.

Její matkou je bývalá tanečnice Antonie Zacpalová, jejíž jméno Gottová užívala do 15 let, pak přijala příjmení po otci. Když Dominika přišla na svět, Gott už s její matkou nebyl – zpěvák navíc ani nevěděl, že je jeho někdejší milenka těhotná. Dozvěděl se to, až když byla jeho dcera na světě. Karel Gott ji měl údajně poprvé vidět až půl roku poté.

Pokud jde o její osobní život, v 28 letech se zamilovala se do finského hudebníka Tima Tolkkina, který hrál na kytaru v heavymetalové skupině Stratovarius. Odstěhovala se za ním do Finska a později si jej tajně vzala. V poslední době ale jejich manželství prošlo několika krizemi a hovoří se o rozvodu.

Dominika se však potýká s řadou problémů. Několikrát se chystala podstoupit léčebné terapie a zbavit se závislostí na alkoholu a lécích. Peníze na léčení už dostala několikrát, zejména od svého zesnulého otce, ale vždy je nakonec utratila za něco jiného.