Fanoušci jásají. Belohorcová vytáhla z archivu provokativní snímek, na kterém má na sobě jen mokrou košili

Někdejší slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová, která dlouhodobě žije v zahraničí, se se svými fanoušky podělila o starší snímek ze svého archivu. A i když se jednalo o téměř dvacet let starou fotografii, fanouškům to na jejich radosti neubralo. Podívejte se, jak to této krásce dříve slušelo.

Na instagramovém účtu této čtyřiačtyřicetileté krásky se objevil menší náhled do minulosti. Ten spočíval v tom, že Belohorcová sdílela lechtivou fotografii ze svého kalendáře pro rok 2002.

„…Takovou chuťovečku na mě dnes vytáhl jeden z mých sledujících tady na IG… Upřímně… Máte ho ještě někdo doma na stěně? To byly časy,“ napsala Zuzana ke staršímu snímku.











Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Bývalá moderátorka erotických pořadů má na sobě jenom bílou mokrou košili, jinak je zcela nahá. Na snímku pózuje na pláži u moře.

Reakce na sociální síti

A vypadá to, že fanouškům vůbec nevadilo, že se nejedná o aktuální fotografii. Ba naopak. Někteří to velmi ocenili a spolu se Zuzanou zavzpomínali.

„Samozřejmě, to byl nejlepší kalendář,“ reagovali na její dotaz o tom, zda má kalendář ještě někdo doma.

„Ještě ho mám, byla to topka,“ přiznali další.

A i jiní psali, že si tento počin pamatují: „Pamatuji. Můj bratr měl ten kalendář po celém pokoji.“

Jiní se vyjadřovali k tomu, jak to na fotografiích Zuzaně sluší a k tomu, jak vypadá dnes. „Ale kočka jste pořád stejná,“ lichotili jí.

Spousta z nich pak poznamenávala, že by těch téměř dvacet let, co od té doby uplynulo, na ní ani nepoznali: „Vždyť jsi pořád stále krásná a sexy. Dvacet let rozdíl není vůbec znát.“

„Zraješ jako víno – do krásy. I když se mi zdá, že se u tebe zastavil čas,“ dodávali.

Někteří ale při této příležitosti zavzpomínali na jiný kalendář, a konkrétně na focení pro Playboy. „Mám ten Playboy, to byla událost,“ uvedl jeden z fanoušků.

Pár uživatelů si dokonce všimlo jisté podoby s její malou dcerkou Salmou: „Ještě pár let a jste se Salminkou dvojčata…“

Zuzana Belohorcová

Zuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala i reality show Big Brother.

Od roku 2012 bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi na Floridě. Loni se však přestěhovali do Španělska, konkrétně do Marbelly.