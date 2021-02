Další v klubu těhotných: V požehnaném stavu je i Jágrova expřítelkyně Veronika Kopřivová

Z bývalé přítelkyně hokejisty Jaromíra Jágra, modelky Veroniky Kopřivové, bude maminka. Na Maledivách, kam odjela spolu se svým současným partnerem, totiž světu oznámila své těhotenství. Tajit se jí podařilo až do pátého měsíce. Podívejte se, jak to této blonďaté krásce sluší.

S těhotenstvím se v poslední době opravdu roztrhl pytel. Svědčí o tom i to, že jen den před Kopřivovou svůj požehnaný stav oznámila i herečka Patricie Pagáčová, a to rovnou také z Malediv. Možná tak expartnerku Jágra inspirovala… Ta se totiž vzápětí s instagramovým světem také podělila o radostnou novinku.

„BUDEME RODINA. Nosím pod srdcem 21týdnů náš poklad. Je to nádherný pocit, cítím se šťastně a požehnaně. Nesmírně se těším na novou životní roli až BUDU MÁMA a s jistotou vím, že @miroslavdubovicky bude ten nejlepší táta, kterýho jsem si mohla pro naše děťátko přát.“ napsala ke zveřejněné fotografii.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Veronika Kopřivová (@verunkakoprivova)

Na snímku je Veronika zachycena se svým partnerem a otcem děťátka, Miroslavem Dubovickým. Oba pózují na pláži v plavkách, přičemž Dubovský drží svou lásku něžně za bříško. Z obou čiší radost a láska.

Reakce na sociální síti

Radostná novinka vykouzlila Veroničiným sledujícím úsměv na tváři. V komentářích se tak objevilo spousta gratulací.

„Ještě jednou moooc gratulujuu. Ta prsa by tě brzo prozradila,“ vzkazovali jí uživatelé.

„Já to věděla. Už podle včerejších stories. Moc gratuluji Verunko,“ napsala jedna uživatelka a další ji doplnila: „Obrovská gratulace!!! Včera mi to už bylo jasné, ale nechtěla jsem nic psát… protože to je nevhodné. Z celého srdce Vám to přeji Verunko, hlavně ať jste zdraví, a ať vše dobře dopadne!!!“

Právě podle bujného dekoltu totiž mnozí již měli tušení, že je něco jinak.

Někteří si neodpustili poznámku, že je to v poslední době samý babyboom. „Teď se ta těhotenství nějak rozmohla. Ale jinak moc gratuluji!“

A ozvalo se také spoustu známých osobností. Těhotenství Kopřivové tak okomentovala například zpěvačka Monika Bagárová, která je sama maminkou. „Gratuluji, to je krásná zpráva,“ vzkázala.

A po modelkách Karolíně Mališové či Karolíně Kokešová s gratulací přispěchala také zpěvačka Olga Lounová.

„Moc vám to přeju Verunko! Budete nádherná rodina,“ uvedla.

Lidé tak nastávajícím rodičům přáli hodně zdraví a jejich štěstí prožívali spolu s nimi.

Veronika Kopřivová

Veronika Kopřivová je česká modelka a finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012. V současné době má svůj e-shop s oblečením Just by Veronika, kde prodává oblečení ze zahraničí a svou vlastní navrženou značku Simply Self. Od roku 2015 do roku 2019 byla partnerkou českého hokejisty Jaromíra Jágra. Nyní je jejím přítelem Miroslav Dubovický, český model, kickboxer a trenér.