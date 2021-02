Perkausová je kvůli covidu „uvězněná“ na Maledivách. S přítelem si krátí čas neobvyklým způsobem

Na novém videu, které Eva zveřejnila, tančí s přítelem známý virální taneček. V popisku uvedla, že se jedná o první lekci a jako hashtag doplnila „den třetí“, což znamená, že se jedná o jejich třetí den v karanténě v maledivském resortu.

„Se musíte hodně nudit,“ vzkázala se smíchem Evě jedna ze sledujících.

Další z uživatelů pak razil heslo, že na všem zlém se musí najít alespoň kousek pozitivního. „No ty jsi šikulka tanečnice. Gratuluji. Nakonec ten test pozitivní je dobrý, jestli přítel je ok. Prodloužená dovolená a možná poprvé tak dlouho spolu, bude to test, jestli opravdu patříte jeden druhému. To vám přeji a pozdravuj malé žraloky kolem tý vily, ty miluju,“ vzkázal Evě jeden z uživatelů.

Nutno podotknout, že ač se většině taneček líbil, našli se i tací, kteří si nezapomněli do celebrity rýpnout. Často v souvislosti s covidem, který prodělává její přítel.

„Na to, že jste nakažení smrtelnou pandemickou nemocí, jste nějak moc živí,“ uvedl jeden z uživatelů.

Další byli poněkud smířlivější a uváděli komentáře v souvislosti s covidem spíše v rámci humoru. „Jo tak takhle probíhá ten šílenej covid, no tak to já chci taky karanténu. Tady je zimaaa,“ stálo v dalším komentáři.

Eva Perkausová

Tato šestadvacetiletá kráska působí jako modelka, herečka a moderátorka. Eva Perkausová se od dětství věnovala sportu a od třinácti let také modelingu, proto není divu, že má luxusní postavu. Diváci ji mohou znát především z televizních obrazovek, kdy působila například v TV Barrandov jako moderátorka pořadu Svět v barvách či o něco později jako moderátorka týdeníku Topstar magazín na TV Prima. Stala se také moderátorkou Velkých zpráv na Primě.