Věčná láska nejen na Valentýna. Mazlíčci hvězd to „potvrzují“

Zároveň odkázala na podcastovou sérii Českého rozhlasu „Vize z krize“, kterému poděkovala za prostor ke svobodnému vyjádření.

„Domnívám se, že v poslední době došlo také k velké vztahové písemce, kostlivci vypadali ze skříní, emoce se roztočily v našich obydlích, ale myslím si, že to s sebou přineslo i jistou katarzi. Vděk za přítomnost vztahů v našich životech. Ať už s polovičkou, rodiči, sourozenci, kamarády, nebo se psem (velká spousta lidí se právě teď rozhodla pořídit si domácího mazlíčka),” napsala Veronika.

Dojemná slova herečka adresovala i svému nádhernému stvoření.

„Děkuju Ti Barney za Tvé každodenní nadšení ze života. Za využití každé příležitosti k jakékoli lumpárně. Jsem ráda, že Ty máš jasnou vizi,“ uvedla.

Fanoušci status zhodnotili a napsali, co si myslí.

„Barney je úžasný a má pozitivní náladu jako ty,“ vyslovila se Miška Sodomková.

„Taky bych chtěla mazlíčka na zahradu, ale chybí plot, takže uháním muže, aby na tom zamakal. Jinak souhlas se vším, myslím, že to zastavení a nadechnutí se (ne to přes roušku) nakonec spoustě lidem pomohlo, “ okomentovala Petra Bardonová.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronika Khek Kubařová (@veronikakhek)

Herečka Tereza Brodská také otevřeně ukázala, jak velký význam v jejím životě hrají pejsci.

„Tak šel čas s nejvěrnějším přítelem...První byl drsnosrstý jezevčík Brit. Druhého psa jsem jsi pořídila už sama, černého labradora Dante, třetího psa jsme si koupili s mým mužem a synem, malý munsterlandský ohař Elza a k ní pak přišel do naší rodiny Konrád!!! Elza odešla v 16 letech do psího nebe! A Konrád je prostě mamánek a láska největší. Tak to je tak asi všechno z mého života: Tereza a pes! P.S. pro vás kteří se dotazovali!!!!“ uvedla celebrita v popisku k fotografii se svým miláčkem.

„Jste nejlepší, Terezo. Jsem dojata a myslím na všechny naše zvířecí miláčky… Je to láska… Škoda, že s námi nemohou byt větší kus našich životů,“ stojí v poznámce uživatelky baru_bambi.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tereza Brodska oficiální (@brodskatereza)

Pravidelně fotografie se svou roztomilou Angelou zveřejňuje i modelka Simona Krainová. Na té čerstvé můžeme vidět, jak spinká vedle celebrity.