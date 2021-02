Dara Rolins odpověděla na rýpavý komentář od uživatele novými fotkami. „Dělím se na Instagramu o svůj čas,“ vzkázala mu

Dara zveřejnila několik nových fotek, na kterých si užívá pravou zimu. Česko i Slovensko momentálně sužují velmi silné mrazy a ochuzeni nejsme ani o sníh. Podle toho i vypadají Dařiny fotky v zasněženém lese.

„Nedávno mě pod mým příspěvkem pobavil znuděný koment, který začínal: ,Už zase jsi v lese. Však běž i někam jinam.‘ Člověče, neuvěříš, ale i mě to už párkrát napadlo. Ale za daných okolností je málo míst, kam se dá vyrazit a kde je tak dobře jako v lese,“ napsala Dara.

Následně napsala, že vždy během víkendu věří, že od pondělí se něco změní, že přijde malý zázrak, díky kterému se začne náš svět uzdravovat.

„Do té doby je dost pravděpodobné, že budu praktikovat podobné návyky, které u mě během pandemie zdomácněly. Ne proto, že mám málo fantazie, ale proto, že na mém Instagramu sdílím svoje aktivity, zážitky. Dělím se tu o svůj čas. A svoje velkolepé nápady, plus rady k nezaplacení,“ napsala zpěvačka.

Poté položila dotaz, co by její fanoušci řekli na pěknou, zasněženou procházku na čerstvém vzduchu. Ač chápe, že pro někoho by se to mohlo zdát málo originální, uvedla, že to je to nejlepší, co můžeme pro sebe dnes udělat.

Nutno podotknout, že v komentářích s ní její fanoušci souhlasili.

„Pohyb v lese je to nejlepší, co můžeš udělat pro sebe a své duševní zdraví,“ napsala její fanynka.

Další uživatelka poznamenala, že z Dary vyzařuje velké charisma. „Na těchto přirozených fotkách jsi neskutečně krásná, Dari – úžasné charisma,“ stálo v komentáři.

Jiná sledující pak zmínila, že se jí líbí Dařin postoj k životu: „Dari, čerstvý vzduch a pohyb je teď důležitý. A líbí se mi tvůj postoj k životu. Chodívej do toho lesa pořád,“ napsala.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.