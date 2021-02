Eva Burešová o natáčení Slunečné a o soukromí: Nemůžu být celý život Týna Popelková. Chybí mi soukromí

Oblíbená česká herečka a zpěvačka Eva Burešová poskytla rozhovor portálu Super.cz, v němž se rozpovídala o svém působení v seriálu Slunečná, který je vysílán dvakrát týdně v hlavním vysílacím čase na obrazovkách TV Prima. Uvedla, že sice má svou roli ráda, ale i tak jí něco chybí… Co to je?

Sedmadvacetiletá kráska okomentovala svou roli v seriálu na oslavě 100. natočeného dílu Slunečné. V oblíbeném seriálu hraje Týnu Popelkovou. Herečka se nechala slyšet, že se jí sice bude po natáčení stýskat, až skončí, ale dodala, že má na jednu stranu i radost, že se její život vrátí do normálu. Chybí jí totiž soukromí.

„Nemůžu být celý život Týna Popelková, tak jsem ráda, že to nebude tak dlouhé jako některé jiné seriály. Ale užila jsem si to a užívám, protože stým dílem nekončíme, ještě nás čekají další a jsem ráda, že budu ještě chvíli moct nosit montérky a pracovní obuv a dojit kozy a krávy,“ uvedla v rozhovoru Eva.

„Přišla jsem o polovinu práce a jsem vděčná, že točíme. Ale kdyby to nebylo, myslím si, že bych se rychle naučila něco jiného, stejně jako moji kolegové, kteří natáčení nemají. Myslím, že bych to zvládla,“ myslí si.

Na druhou stranu aleuvedla, že je ráda, že se v této nelehké covidové době stále může věnovat své profesi a alespoň točit seriál, když nemůže hrát divadlo.

Řeč ale nebyla jen o seriálu. Rozhovor se stočil také na zařizování jejího nového bydlení. „Zařizujeme pomalinku, ale už to tam začíná vypadat jako domov, strašně ráda se tam vracím. Je to oáza klidu, mám tam spoustu kytiček. Každý by měl mít takové místo, kde je mu dobře a cítí se v bezpečí,“ doplnila.

Evě navíc nyní přišlo vhod, že se při natáčení pořadu Řemeslo je cool naučila různé řemeslnické vychytávky.

I když si tato herečka hodně střeží své soukromí a osobní život, výjimečně promluvila také o svém malém synkovi Nathanielovi. Co prozradila?

„Zatím do školky nechodí, ale touží po tom. A ta, která by se nám líbila, bude přijímat nové žáčky, tak doufám, že to vyjde. Tedy, kdyby to bylo na mně, já bych ho ještě nedala, ale Nathánek chce a pořád o tom mluví, protože jeho kamarádi do školky chodí. Snad ho tam vezmou a bude se mu tam líbit,“ podotkla.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas.

Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.

V poslední době je často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek. Pár po dlouhých měsících mlžení tuto informaci potvrdil. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas.