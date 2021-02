Dominika Gottová vypadá hůř a hůř. Co může za nezdravý zjev dcery zesnulé pěvecké legendy?

Pokud jde o to, o jaké snímky se jedná, jde o fotografie, které byly pořízeny v rámci propagace Dominičiny vydané knížky o jejím otci, ale i kvůli avizovanému druhému pokračování. Na těchto fotografiích je dotyčná opravdu velmi oteklá, má až nepřirozeně velkou hlavu a obecně působí nezdravým dojmem.

Některé zdroje z okolí Gottovy nejstarší dcery se nechaly slyšet, že za její vzhled mohou léky, které jí předepsali lékaři. Léky však nemají být hlavním kamenem úrazu. Tím má být prýhlavně alkohol, jímž má tyto léky zapíjet.

Navíc je obecně známo, že léky na deprese a psychické problémy mají zpravidla za následek zavodnění těla. Lidé, kteří takové léky berou, dokážou za velmi krátkou dobu přibrat i několik desítek kilogramů. A to je nejspíše i Dominičin případ. Stejně tak mohou být takové otoky tváří způsobeny špatnou funkcí ledvin.

Připomeňme, že v minulosti Gottová svému otci slíbila, že vyhledá odbornou pomoc. Bohužel tak ale neučinila a ve svém ne příliš zdravém životním stylu pokračuje dál.

Působení v dokumentu o Karlu Gottovi

Za zmínku stojí i to, že před rokem Gottová odmítla být v dokumentu o svém otci, a to právě kvůli tomu, jak tehdy vypadala. Sama se prý za sebe velmi styděla, a tak nechala záběry vystřihnout. Paradoxem přitom je, že v té době vypadala mnohonásobně lépe, než nyní.

„Styděla jsem se za sebe a nechci, aby ty záběry někdo viděl! Tatínkovi jsem sice dala slib, že v dokumentu vystoupím, ale on nebyl šťastný z toho, jak vypadám. Proto jsem tu smlouvu o zveřejnění záběrů nepodepsala,“ řekla tehdy.

Názor na věc nezměnilo ani to, že se jednalo o záběry, na kterých se se svým otcem viděla naposledy.

Připomeňme, že v té době se na pražské Bertramce setkala nejen se svým otcem Karlem Gottem a jeho ženou Ivanou, ale také se svou sestrou Lucií. Společně oslavili Gottovy 80. narozeniny. Chvíli poté Dominika přiznala, že je závislá na alkoholu a utišujících lécích a přislíbila, že se začne léčit. Opak byl však pravdou.

Dominika Gottová

Nejstarší dcera zpěváka Karla Gotta,, se narodila 25. června 1973. Vystudovala hotelovou školu a později pracovala jako servírka (a následně provozní) v pražské luxusní restauraci La Provence. Živila se ale i jako kosmetička.

Její matkou je bývalá tanečnice Antonie Zacpalová, jejíž jméno Gottová užívala do 15 let, pak přijala příjmení po otci. Když Dominika přišla na svět, Gott už s její matkou nebyl – zpěvák navíc ani nevěděl, že je jeho někdejší milenka těhotná. Dozvěděl se to, až když byla jeho dcera na světě. Karel Gott ji měl údajně poprvé vidět až půl roku poté.

Pokud jde o její osobní život, v 28 letech se zamilovala se do finského hudebníka Tima Tolkkina, který hrál na kytaru v heavymetalové skupině Stratovarius. Odstěhovala se za ním do Finska a později si jej tajně vzala. V poslední době ale jejich manželství prošlo několika krizemi a hovoří se o rozvodu.

Dominika se však potýká s řadou problémů. Několikrát se chystala podstoupit léčebné terapie a zbavit se závislostí na alkoholu a lécích. Peníze na léčení už dostala několikrát, zejména od svého zesnulého otce, ale vždy je nakonec utratila za něco jiného.