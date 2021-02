„Mrkni, pokud tě nutí nosit takové příšernosti.“ Sledující si utahovali z oblečení Leoše Mareše. Vybírá mu ho Monika?

Leoš Mareš se na sociální síti dělí nejen o momenty ze svého života, o snímky z dovolené, ale také o své outfity. Tak se stalo i tentokrát, kdy vyrazil ven na čerstvý vzduch. Své fanoušky při tom šokoval neobvyklým výběrem oblečení.

„Doma je to na bodu mrazu, tak jsem vyrazil na polární výpravu,“ napsal s jistou nadsázkou a humorem Leoš ke snímku.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Leoš Mareš (@leosmares)

Na fotografii je totiž tento oblíbený moderátor zachycen venku a za ním je vidět zasněžená příroda. Mareš má na sobě bílou zimní bundu a šedou čepici.

Reakce na sociální síti

I když by se některým na jeho outfitu nemusela zdát nic zvláštního, lidé si z něj dělala legraci. Ptali se například, jestli se vydává do vesmíru.

„Český kosmonaut,“ zněl jeden komentář a další dodával: „Dobrej skafandr, Leoši.“

Jiní zase v jeho bundě viděli jiný smysl: „Reklama na Michelin.“

Někteří si z něj utahovali, že vypadá jako tučňák nebo sněhulák. Další poznamenávali, že to, co má na sobě, není bunda, ale spacák.

Ostatní ale podotýkali, že se k Leošovi hodí spíše kožich než bunda: „Trošku bych očekával kožich, ale skafandr taky dobrý.“

Objevily se však i zmínky o tom, že bude Leošovi alespoň hezky teplo. I na to si ale někteří našli svou odpověď: „Se ti zapaří kulky dnes…“

Nicméně, našli se i takoví, kterým se bunda opravdu líbila: „Náhodou, mně se líbí.“

„Boží bunda,“ přidala se se svým názorem další uživatelka.

„Super bunda. Kdo říká: To není pro chlapy, to se nehodí pro toho a tamtoho…“ Fuck off. Čím ulítlejší, tím lepší. Ať si každej nosí, co chce,“ dodávali lidé.

Pár fanoušků ale zaměřilo svou pozornost na to, zda náhodou za tímto nezvyklým outfitem nestojí jeho žena Monika. Ta je totiž pověstná neobvyklými módními kousky a šokujícími outfity.

„Mrkni, pokud tě nutí nosit takové příšernosti,“ vtipkovali na jejich adresu lidé.

V neposlední řadě se lidé věnovali Leošově zmínce o tom, že je to u nich doma „na bodu mrazu“. Začali tak spekulovat o tom, jestli manželé náhodou nemají nějakou krizi.

Leoš a Monika Marešovi

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák . Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story. Proslavila se zejména vztahem s Marešem. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.

Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.