Spekulace potvrzeny! Hvězda Slunečné Marek Lambora je zamilovaný. Chodí s touto krásnou modelkou

Vypadá to, že to, co už si nějakou tu chvíli štěbetali pražští holubi na střeše, se potvrdilo. Český herec Marek Lambora je zadaný. A jeho vyvolenou není nikdo jiný než Česká Miss 2016 Andrea Bezděková. I když oba kolem svého soukromí a možného vztahu docela dlouho mlžili, nyní byli opět přistiženi spolu a už nemá cenu nic skrývat.