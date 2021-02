Princ Harry a Meghan Markleová poskytnou rozhovor Oprah Winfreyové. „Žádná cesta zpět do paláce,“ varuje Daily Mail

Speciální program s názvem Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special bude vysílán na americké televizní síti CBS 7. března a zaměří se především na vévodkyni ze Sussexu, která bude diskutovat o „všem od vstupu do královského života, manželství a mateřství, charitativní práci, a jak se vyrovnává se životem v prostředí silného veřejného tlaku“.

Princ Harry se poté připojí ke své manželce před kamerou a oba se otevřou ohledně svého rozhodnutí přestěhovat se do USA po megxitu a jejich „nadějích a snech pro jejich rozšiřující se rodinu“, prohlásil mluvčí CBS.

Zatím není jasné, zda byl rozhovor již natočen, mluvčí CBS to odmítl komentovat a řekl pro DailyMail.com:

„V tuto chvíli nemáme žádné další informace.“ Také neodhalil, zda se Harry a Meghanův syn Archie objeví během rozhovoru.

Za zmínku stoji, že volba právě Oprahy Winfreyové jako moderátorky nevypadá náhodně vzhledem k jejich úzkému přátelství s Meghan Markleovou. Winfreyová byla přítomná na královské svatbě v Londýně v roce 2018 a nyní žije kousek od sídla páru v Montecito v Los Angeles.

Mnoho lidí upozornilo na skutečnost, že pár souhlasil s upřímným rozhovorem v hlavním vysílacím čase, a to navzdory vlastnímu naléhání na média, aby respektovala jejich soukromí.

Buckinghamský palác včera v noci odmítl komentovat rozhovor, který bude vysílán šest týdnů před 95. narozeninami královny a před oslavami stého výročí prince Philipa.

Jeden zdroj popsal rozhovor jako „jeden z nejvíce nevyhnutelných a bohužel předvídatelných důsledků“ ságy megxit.

Jiný odborník uvedl, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu již nejsou aktivními členy královské rodiny, a proto veškerá rozhodnutí týkající se mediálních závazků závisí na nich a nejsou povinni královskou rodinu o takových plánech informovat.

Další experti upozorňují na to, že setkání se může stát z řady televizních diskusí, které otřásly Buckinghamským palácem, spolu s rozhovorem prince Andrewa pro Newsnight v roce 2019 a rozhovorem princezny Diany v roce 1995 pro Panoramu.

Připomeňme, že oznámení o rozhovoru následovalo po zprávě o těhotenství Meghan Markleové. Pár už má syna Archieho Harrisona, který přišel na svět v květnu 2019. V létě 2020 vévodkyně potratila.

Poslední královský televizní rozhovor zaměřený na uvedení záznamu na pravou míru selhal, když se princ Andrew vévoda z Yorku objevil ve zvláštním vydání BBC Newsnight.

Andrewův pokus vysvětlit jeho přátelství s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem vedl k tomu, že se stáhl z veřejného života poté, co byl obviněn z nedostatku empatie pro Epsteinovy oběti.