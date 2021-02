Jágr oslavil narozeniny a veřejně se pochlubil svou láskou. Podívejte se, jak to tomuto hvězdnému páru společně sluší

Česká hokejová legenda před pár dny oslavila narozeniny. Jaromíru Jágrovi bylo 49 let. Tento pěkný věk, kdy je ještě stále -cet, a ne -sát, se rozhodl oslavit se svými blízkými, o což se následně podělil na svém Instagramu. Tam sdílel několik snímků, na nichž byla zachycena i jeho současná přítelkyně Dominika Branišová.

Zmiňme, že je to vůbec poprvé, co se Jágr svou láskou na sociálních sítích veřejně pochlubil. A to už tato sedmadvacetiletá kráska stojí po jeho boku nějaký ten pátek… Sice ji několikrát sdílel ve stories na Instagramu, kde i uváděl, že má kvůli ní problém zhubnout, protože mu modelka peče skvělé sušenky, ale nyní může mít tato kráska opravdový důvod k radosti.

Kromě toho, že se Jágr pochlubil společným snímkem ze zmiňované oslavy, také všem poděkoval za milá a hezká přání.

„Děkuji za přání, děkuji za malé party a děkuji za překvapení. Nebyla to striptérka, jak všichni čekali, ale byl to kvantový fyzik profesor Jan Rak. A místo krásy ženských prsou jsme si povídali o kráse vesmíru,“ uvedl ve svém příspěvku hokejista.

Stejný společný snímek si Dominika umístila také na svůj Instagram, který si založila na začátku roku.

Připomeňme, že tento pohledný pár spolu začal chodit již v loňském roce. Sice oba ohledně vztahu mlžili, ale když je v létě novináři vyfotili ve Špindlerově Mlýně, přestali cokoli tajit. I tak se ale Jágr drží názoru, že nebude své vztahy, po předchozích zkušenostech, nijak komentovat.

Na Jágrův post okamžitě nadšeně reagovali fanoušci. Ti mu ve velkém v komentářích přáli krásné narozeniny a všechno nejlepší.

„Všechno nejlepší k narozeninám, legendo,“ znělo jedno přání.

A další se neslo v podobném duchu: „Jen to nejlepší, Jaromíre!!! Hlavně zdraví a spoustu úsměvu.“

Někteří komentovali i hokejistova slova o tom, jak narozeniny strávil. „S Jardou vždy jen o vesmíru,“ bavili se.

Jiní pak ještě dodávali: „Na padesátiny by to už striptérku chtělo.“

Nicméně, nouze nebylo ani o lichotku na adresu tohoto krasavce. „Prostě legenda,“ psali lidé.

„BŮH! Všechno nej, Džegr!“ uváděli další.

Jaromír Jágr je český hokejový útočník hrající za český extraligový klub Rytíři Kladno. Dříve působil v amerických a kanadských klubech, několik let hrál také za ruský tým Avangard Omsk v KHL. V Česku je spjatý s kladenským klubem, jehož je od roku 2011 většinovým majitelem.

U příležitosti 100. výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie ligy. V anketě pořádané v roce 2020 na oficiálních webových stránkách NHL.com zvolilo třináct předních hokejových expertů Jaromíra Jágra nejlepším pravým křídlem otevřené éry NHL (od roku 1967).

V minulosti randil s modelkou Andreou Verešovou, moderátorkou Sportovních novin Innou Puhajkovou a dalšími známými ženami. Jeho poslední partnerkou však byla Veronika Kopřivová. S bývalou kadeřnicí a finalistkou České Miss 2012 se seznámil v roce 2015 a několikrát o ní prohlásil, že zřejmě našel tu pravou. Zřejmě se však spletl, jelikož se pár v polovině června 2019 rozešel. Kopřivová nyní čeká dítě s partnerem Miroslavem Dubovickým.