Polonahá Erbová provokuje od moře. Její příznivci by ale chtěli vidět víc

Maledivy, Maledivy a zase ty Maledivy. Tentokrát si v tomto exotickém ráji užívá i česká modelka Vlaďka Erbová se svými dětmi a kamarádkou Kateřinou Stiborkovou. Na místo vyrazila na svátek zamilovaných a vypadá to, že si teplo a sluníčko pořádně užívá.

Vypadá to, že tento ostrovní stát na jihu Asie v Indickém oceánu je letos opravdu v kurzu. Právě sem totiž v poslední době jezdí za odpočinkem snad všechny české celebrity – ať už v páru, nebo samy. A výjimku neudělala ani Vlaďka Erbová. Kdo by si však myslel, že si jela užívat romantiku s nějakým novým mužem, mýlil by se.

Vlaďka je po rozchodu s hokejistou Michalem Gulašim zřejmě stále sama. I když se spekulovalo, že by se mohla vrátit k exmanželovi Zdeňku Bahenskému, tyto zvěsti se nepotvrdily. Bahenský totiž randí s jinou ženou. Vlaďka si tak užívá svobodného života a pečuje o své děti, syna Markuse a dceru Viktorku.

To, jak je na dovolené spokojená, dala znát i na svém Instagramu. Tam totiž poslední dny sdílí různorodé snímky, nejen sebe, ale i svých dětí. Na sociální síti se ale objevilo i pár vyzývavých fotografií, u kterých se mnozí uživatelé zapotili.

„…,nejspokojenější,“ napsala výstižně k fotografii a dodala hashtag #relaxtime.

Na snímku leží modelka na dece, je nahoře bez, a tak velkou pozornost fanoušků poutají zejména její bujné vady.

„Nádherný pohled,“ okamžitě reagovali fanoušci.

A podobné komentáře se objevovaly stále častěji: „To je krásné panorama.“

„Já si teda užívám radši relax na zádech než na břiše, ale hlavní je ta pohoda,“ narážel nenápadně jeden z mužů na to, že by se Vlaďka příště mohla otočit.

A lichotek bylo bylo víc a víc. Lidé jí psali, jak je krásná. „Dokonalá žena,“ stálo v jedné z reakcí.

A objevila si i trocha závisti – ale jen v tom dobrém slovasmyslu. Lidé jí totiž přáli, ať si užívá pohodičku.

„Super, závidím,“ psali a dodávali: „Taky bych chtěla do teplíčka. U nás od prosince kupy sněhu. Užívejte a sosejte energii.“

Kromě této fotografie Vlaďka sdílela i snímek v plavkách, u něhož se svěřila, že se jí vůbec nechce vracet zpět do Česka.

Vlaďka Erbová

Vladimíra Řepková Bahenská, známá spíše jako Vlaďka Erbová, je česká modelka . Narodila se 12. července 1981 v Mostě. Modelingu se začala věnovat ve čtrnácti letech a ve 22 letech se objevila na titulní stránce časopisu Playboy.

Erbová má dceru s hokejistou Zdeňkem Bahenským a syna s bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou. Manželství s oběma sportovci ale skončila rozvodem.

Už jako matka v roce 2013 založila občanské sdružení Vlaďka DĚTEM, které je určeno pro pomoc nemocným dětem a jejich rodinám.