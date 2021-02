Takže Fantomas je Čech. Mareš si udělal na Instagramu legraci z Prymuly a sledující byli nemilosrdní

Populární moderátor totiž zveřejnil snímek fanouška v hledišti, který má na sobě masku Fantomase, a pod fotkou je nápis: „Roman Prymula MS v hokeji 2021.“

Leoš Mareš snímek doplnil i svým komentářem.

„Nebudeš tomu věřit Leoši, ale mně ji poslal ráno kamarád. Byl to přímo Fantomas, neboli Vasil Simkanic, velký Slávista, včera tam byl taky ve VIPu,“ napsal.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Leoš Mareš (@leosmares)

A pod fotkou se během krátké chvíle začalo rojit množství komentářů. Fanoušci byli v mnoha případech nemilosrdní a servítky si nebrali.

„Počítá se to jako respirátor?“ ptal se jeden ze sledujících. Další uvedl, že jistá podoba masky s exministrem by tu byla. „Tak podoba tam jako je… Měl by na té masce ještě lehce zapracovat,“ stálo v příspěvku.

Jistá uživatelka pak napsala, že tento vtípek od Leoše ji velmi pobavil. Do kontextu uvedla taktéž větu, kterou Roman Prymula sdělil novinářům o své účasti na fotbale.

„Ten mě pobavil. Na zprávy moc nekoukám už rok, abych si neničila svůj život a svůj svět. Ale sem tam si přečtu nějaké články. Před pár dny mě nadzvedlo, že řekl, jak máme být doma, že ideál je pár km od baráku a nic víc a pak si jde na fotbal a ještě řekne, nebudu přeci sedět doma. Tak teď nevím, co byl vtip. Jestli jeho věta na fotbal, nebo že máme být doma,“ napsala.

Další uživatel pak poznamenal, že je již jasné, jaké národnosti Fantomas je: „Takže Fantomas je Čech.“

V komentářích pak dokonce zaznělo, že takto vypadá Prymula po vakcíně či přirovnání k pohádkové postavě: „Shrek 2.0.“

Leoš Mareš

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák . Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.