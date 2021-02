Lucie Bílá se zvěčnila s „Yettim“. Podívejte se, jak jim to sluší

Oblíbená česká zpěvačka Lucie Bílá již nějakou dobu neskrývá lásku ke svému partnerovi Radkovi. Na svém profilu na Instagramu zveřejňuje často společné snímky a výjimkou není ani ten její nejnovější. Avšak na něm Lucie Radka označila za „Yettiho“. Co ji k tomu vedlo?

Na nové fotce je Lucie zachycena v s Radkem v objetí. Zpěvačka se na něj láskyplně dívá, zatímco Radek se dívá do objektivu. Luciin partner má však na fotce i neobvyklý „doplněk“, a to zasněžené fousy. A právě na to narážela i Lucie ve svém komentáři k fotce.

„Já a můj Yetti vám přejeme krásný víkend,“ napsala a doplnila komentář o hashtag láska.

A její fanoušci neváhali a také začali Lucii přát krásná přáníčka k víkendu: „I vám. To je tak krásná fotka,“ potěšila Bílou její fanynka a další jen souhlasila: „Fotečka se moc povedla,“ zaznělo.

Herečka Chantal Poullain zase zareagovala smajlíky srdíček. Někteří pak uváděli, že ač je i tato fotka moc pěkná, není to výjimkou a všechny jejích společné snímky jsou velmi povedené.

„Vy spolu máte tak krásné fotky,“ uvedla sledující.

Některé komentáře byly pak poněkud hlubší: „Fakt, když člověk najde lásku, porozumění, klid, pohodu… odráží se to úplně ve všem,“ napsala jedna z uživatelek.

Jeden z komentářů byl dokonce až ze sousedního Slovenska a je tak vidět, že Lucie je stále populární i u našich nejbližších sousedů.

„Holubičky moje, i vám krásný víkend. Ať vaše láska trvá a ať jste šťastní, zdraví, dlouho dlouho po celý život. Pozdravuji vás, vaše Iva z Trnavy,“ vzkázala.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipim na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v bench-pressu.