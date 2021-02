Bývalá modelka Helena Houdová skončila na Bali na kapačkách. Může za to kousnutí nebezpečného pavouka

Na svém profilu na Instagramu ve stories zveřejnila Helena Houdová krátké povídání o tom, jak ji kousnul nebezpečný pavouk. Houdová uvedla, že má kousance poměrně dost zanícené, avšak používá na ně kurkumu, která jí prý pomáhá. Ve videu ukázala i zalepenou ruku s ránou a přiznala, že se ráno probudila s dalším kousancem.

Houdová poté odpovídala na otázky, co používá na kousance od pavouků. Nejprve však sdělila, že pokud má zdravotní potíže, tak se sama sebe ptá, co jí to ukazuje. Následně se sama sebe ptá, jak ona sama může posílit své tělo, svůj imunitní systém tak, aby se s tím problémem mohl vypořádat.

Prozradila, že používá jak vnitřně, tak i přímo na ránu protizánětlivé rostliny, jako je například česnek, kurkuma, aloe vera, papája. Uvedla však, že nejvíc ze všeho jí pomáhá právě kurkuma.

Na dalším videu ve stories však ukázala, že musela vyhledat i pomoc lékaře, kdy skončila na kapačkách. Vysvětlila, že se jí do těla dostávají vnitřně vitaminy, železo, koloidní stříbro, výtažek ze zázvoru, kurkumy.

„Můj přístup je takový, že já mám zodpovědnost, jak se mi to děje, jak s tím zacházím. A já se svým zdravím zacházím tak, že posiluju sama sebe,“ uvedla.

Helena Houdová

V roce 1999 se stala Miss České republiky, v současné době v Česku nežije a cestuje po světě. Je rovněž známá tím, že má poněkud nekonvenční přístup k životu. Bojovala za práva zvířat, protestovala proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín, stala se vegetariánkou, posléze i vitariánkou. Dnes je Helena Houdová vegankou a neortodoxní názory jí zůstaly.

Miss z roku 1999 promluvila před jistou dobou o traumatech, která v životě musela prožít. Svěřila se s tím, že v dětství byla sexuálně zneužita, že žila s partnerem násilníkem a o svého manžela se musela dělit s několika dalšími ženami.