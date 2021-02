Pěvecký sbor ze Slunečné v čele s Burešovou dobývá Instagram. Chtělo by to CD, vzkazují fanoušci

Vypadá to, že ve Slunečné se toho děje mnohem více, než by si mnozí mysleli. Herečky z daného seriálu totiž dávají světu najevo to, jak jsou šikovné, a těší je svým zpěvem.

„Ozzy Osbourne ve Slunečné! Realizace a nápad @evabureshsalvatore. Pro velký úspěch dávám sem, abyste si to mohli uložit. P.S. :Ruka před kamerou patří @luciepolisenska,“ napsala Decastelo k videu a dodala několik hashtagů.

Zmiňme, že i další hvězda Slunečné Eva Burešová se nedávno na své sociální síti pochlubila novým snímkem se sborem ze zmíněného seriálu.

A jaké byly reakce na dané video? Naprosto skvělé. Uživatelé zpěv přítomných žen označily za dokonalost a vzkazovali jim, že jsou úžasné.

„Opravdu nádhera,“ žasli.

„Miluju to!!!!!! A chtělo by to CD,“ vyzývali lidé nenápadně aktéry sboru.

A i jiní nad talentem jenom nevěřícně kroutili hlavou: „To je dokonalý.“

Někteří se vyjadřovali zejména k hlasu herečky a zpěvačky Evy Burešové a uváděli, že je lék.

„Evčin hlas nenahraditelný! Teda, všichni jste úžasní,“ zněl jeden z komentářů a další se nesl v podobném duchu: „Je něco co Evička nezazpívá?! Ona je úžasná.“

„Děvčata… Gospel, jak má být…“ chválili jejich umění další.

Nicméně, našli se i někteří, kteří si tak trochu rýpli do Decastelo. Někteří vtipkovali, co má asi tak dotyčná napsaného v deskách, které drží v ruce, když je jen doprovod, který zpívá neustále jednu a tu část dokola.

„Mě by zajímalo, co máš napsané v těch deskách. Noty? Tutu tutuuu,“ bavili se lidé.

Jiní uživatelé zase poukazovali na to, že je Decastelo oproti ostatním tak trochu mimo a úplně se nechytá: „Zuzanko (jméno postavy cukrářky Zuzany Dolejšové, kterou Decastelo ve Slunečné hraje, pozn. red.), nějak ti to nejde. Příště budeš stát vzadu.“

Eva Decastelo

Eva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.

Eva Burešová

Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas.

Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.

V poslední době je často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek. Pár po dlouhých měsících mlžení tuto informaci potvrdil. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas.