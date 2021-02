Krainová se chlubí vysportovanou postavou v mini bikinách. Nezapomeň na mutaci, vzkazují jí fanoušci

Jde vidět, že českou modelku nezastaví ani covid-19. I přes celosvětovou pandemii je z ní docela světobežnice. V průběhu několika posledních měsíců totiž stihla již několik dovolených v zahraničí. Tentokrát se svou rodinkou, psem a přáteli vyrazila do exotického Karibiku, a to u příležitosti svých 48. narozenin. Konkrétně se jejím cílem stal ostrov Svatý Martin, který patří do karibského souostroví Malé Antily.

A vzhledem k tomu, že si Simona nyní „válí šunky u moře“, opět se se svými příznivci dělí o jednu fotografii za druhou. Příkladem je i nedávný snímek v plavkách, kterým Simona nažhavila svou fanouškovskou základnu na sociální síti.

„Celkem dobrý úterý,“ napsala česká topmodelka ke snímku.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený simonakrainova (@simonakrainova)

Na snímku je Simona zachycena na pláži, v dvoudílných plavkách růžové barvy, v nichž krásně vynikne její opálená a vysportovaná postava. Má na sobě také sluneční brýle a celý plážový look dokonale doplňují vlnité vlasy.

Reakce na sociální síti

A vypadá to, že modelka a maminka dvou synků u svých obdivovatelů opět zabodovala. Ti jí psali, že i vzhledem k tomu, že před pár dny oslavila již 48 let, vůbec na to nevypadá. Podle mnohých totiž zraje do krásy.

„Hmmmmmm. Kolik, že je vám let?“ podivovali se lidé.

„Tak tahle fotka fakt nasere. Fakt luxus!“ dodávali lidé.

Jiní snímek označili za „pecku“, „skvost“, „dokonalost“ či „luxus“.

Někteří také obdivovali její postavičku. Simona je totiž i po dvou dětech v neskutečné formě, kterou by jí mohla závidět leckterá žena. „Top postava,“ stálo v komentářích.

Není tedy divu, že je Simona pro mnohé ženy isnpirací: „Wow Simonko, jsi můj motor‼️ Wow!“

„Prostě vám to sluší,“ ozývaly se další lichotky.

Ozvalo se však i pár kritiků. Někteří z nich Simoně psali, že kvůli ní mají špatný den: „Tak já mám teď naopak zkažené úterý.“

Našli se i takoví, kteří měli jisté výtky k její postavě. „Přiber, drahá…“ vzkázal jí jeden muž.

Pár lidí jí také nezapomnělo připomenout covidovou situaci ve světě a vzkázalo jí: „Nezapomeň na mutaci.“

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.