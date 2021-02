„Bohyně!“ Sedmapadesátiletá Blanarovičová překvapila sledující hlubokým výstřihem

Populární zpěvačka a herečka Yvetta Blanarovičová neustále překvapuje. Její věk by jí totiž tipoval jen málokdo – stále vypadá velmi půvabně. Není proto divu, že se nebojí sdílet své fotografie a selfies s fanoušky. Podívejte se, jak jí to sluší na nejnovějším snímku.

Blanarovičová patří mezi krásky, které snad nikdy nezestárnou. Proto si i ona může dovolit odvážnější fotografie…

„Proč chodím spát ve 3.30 a vstávám v 8? Už 3 měsíce? Ale jinak jsem zdravá, nebojte,“ vzkázala u snímku Blanarovičová svým fanouškům.

Na fotografii leží tato kráska na gauči a má na sobě bílý top na ramínka, lemovaný černou krajkou, s výstřihem. Krk jí zdobí zlatý řetízek a na něžnosti jí přidávají i rozpuštěné vlasy. V outfitu jí navíc krásně vyniklo její opálené tělo a vnady.

A to, jak Yvetta v tomto domácím looku vypadá, ocenili i její obdivovatelé. Podle mnohých totiž doslova zazářila.

„Bohyně,“ nechali se unést lidé.

„A pak můžete pořád vypadat na 20,“ dodávali jiní.

A i další komentáře byly velmi milé: „Krásná, sexy,“

Chvála se tak jenom hrnula. „Moc ti to sluší Yvettko. Jsi opravdu nádherná. Přeji ti krásný středeční den a nádherný zbytek celého týdne,“ zněla jedna reakce.

Když se tedy Yvetta s fanoušky podělila o svůj „problém“ se spánkem, spousta uživatelů se jí svěřila, že je na tom stejně nebo podobně.

„To je v pohodě, mám to podobně. Bude líp,“ psali jí.

Velká část lidí se navíc shodla na tom, že je trápí problémy se spaním kvůli současné nelehké situaci s koronavirem.

Někteří se jí snažili polichotit i tím, že jí psali, že se na jejím vzhledu nedostatek spánku nijak nepromítl: „Je vidět, jak vám to svědčí. Záříte jako sluníčko, krásná.“

„Tak to se máš, že ti tak málo spánku stačí, já bych umřela,“´divili se ale někteří.

Jiní se snažili přijít na to, co by za tím mohlo stát. „Yvettko, jestli to není tím že čert nikdy nespí,“ žertovali.

Yvetta Blanarovičová

Yvetta Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

Tato sympatická kráska si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Známá je i ze seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.