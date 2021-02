„Badmintonový psychopat.“ Fascinující roli hrají v příběhu i rodiče, komentuje Novotný na síti osobní život Koukalové

Včera jsme informovali o otevřeném rozhovoru bývalé biatlonistky Gabriely Koukalové, v němž promluvila o svém rozpadlém manželství a exmanželovi Petrovi Koukalovi. I když dotyčný prozradila nějaké pikantnosti, vypadá to, že se máme ještě na co těšit. Přišel s tím řeporyjský starosta Pavel Novotný.

Koukalová se v rozhovoru pro OnaDnes vyjádřila k tomu, proč se do svého muže v minulosti zamilovala, ale také promluvila o tom, že až postupem času zjistila, co byla její láska zač. Až totiž Koukala více poznala, trávila s ním hodně času, začala si všímat různých věcí. A tak trochu se jí začalo více a více zdát, že věci nejsou tak, jak se zdály.

Koukal například odmítl předmanželskou smlouvu a začal s Gábinou manipulovat. Kromě toho ji měl i podvádět a vrcholem všeho bylo, když bývalá sportovkyně zjistila, že vesele operoval i s jejími penězi.

„Manžel mě také podváděl, stejně, jako všechny svoje partnerky,“ přiznala a pokračovala: „To bych ještě asi dokázala zvládnout, ale pak přišly pochybnosti o tom, kam odešla spousta mých finančních prostředků z účtů nebo ze společných investic… Spousta transakcí se určitě vyjasní, až se nám podaří získat kompletní výpisy všech jeho účtů, které do dnešního dne neodevzdal.“

„Jen do něj,“ radí Koukalové Novotný

Naschválů a dalších nepochopitelných věcí ale bylo zřejmě v jejich vztahu mnohem víc.

Na to, jak to Koukalová a Koukal mezi sebou měli, nyní na sociální síti Twitter zareagoval také starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. A ten si ve svém projevu opět nebral servítky.

„Chudák ta Gábina Koukalová. Byl jsem obeznámen s některými skutečnostmi, co budou medializovány, a vyjadřuji ji hlubokou účast. Nemáte představu, co jí doopravdy ten badmintonový psychopat provedl. Nebude lehké s tím jít ven, ale sám jsem poradil: „Jen do něj.“ Nekonečné zmrdství,“ napsala na sociální síti.

Chudák ta Gábina Koukalová. Byl jsem obeznámen s některými skutečnostmi, co budou medializovány a vyjadřuji ji hlubokou účast. Nemáte představu, co jí doopravdy ten badmintonový psychopat provedl. Nebude lehké s tím jít ven, ale sám jsem poradil "Jen do něj". Nekonečné zmrdství. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 25, 2021

​V komentářích pak ještě podotkl, že se jedná o„desítky milionů, ne jednotky“…

A k celé věci se na Twitteru okamžitě začali vyjadřovat různí uživatelé. Ti ve svých komentářích například uváděli, že Koukal je již „známá firma“.

„Bez frází s L. Šilhánovou hodně, hodně napovídá, jaký je Koukal asi člověk,“ napsal jeden uživatel a narážel tím na to, že Koukalova bývalá partnerka a moderátorka Lucie Šilhánová o něm v jednom z rozhovorů prohlásila, že byl skvělý manipulátor.

Zmínka padla i o období, kdy Koukal bojoval s rakovinou varlat. Novotný zmínil, že dotyčný je „největší marketér rakoviny“, co kdy zažil. A i dle ostatních si Koukal ze své nemoci „udělal „nezištně“ v podstatě živnost“.

Řeč v komentářích ale přišla také na rodiče Petra. O těch Novotný napsal: „Fascinující roli hrají v příběhu i Petrovo rodiče. Bude to dědičné. Tchán, vydavatel knihy, která GK zničila kariéru a ze které neviděla korunu. Aktuálně požaduje 30k měs za uskladnění zbytku nákladu, slušné, že?“

Lidé také psali, že je Koukal blázen a extra šmejd. Jiní však psali, že si za to Gábina může tak trochu sama, protože měla poslouchat okolí. Láska je ale holt slepá…

„Všichni jsme věděli, jak to dopadne. Koukal zničil víc lidi. Je to psychopat prvního řádu. Nezasloužila si to, ale asi taky nebude úplně ok, když do toho šla. Těžký, těžký,“ napsal jeden uživatel.

A další komentující se přidal se slovy: „Vždyt jí to každý říkal. Tisíce lidí to psalo do diskuzí, že to tak dopadne. A hlavně jí to tehdy říkali i trenéři biatlonu. A ona tvrdila jen, že se snaží pošpinit jeho jméno. A vznikla mezi ní a trenéry (z nynějšího pohledu) úplně zbytečná rozepře a „poškození biatlonu“.“

Spousta lidí pak uváděla, že si přeje, aby Gábinini právníci nenechali na Petrovi nit suchou.

„Doufám, že mu její právníci nenechají ani jediný fusekle. A mimochodem, karma dožene každého, a až dožene tohohle panáčka manipulativního, to bude velký,“ psali.