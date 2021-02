Influencerka a.n.d.u.l.a opět provokuje: Maminka dvouletého synka ukázala své tělo na Instagramu

U Anety Chovanové se toho v poslední době docela hodně změnilo. Spousta lidí jí zná jako maminku samoživitelku, ale nějaký čas už to tak není. Dotyčná totiž přiznala, že se vrátila k otci svého dítěte, Františkovi Doležalovi. S ním má dvouletého Patrika.

Aneta mu dala šanci i přes nevěry ve vztahu. Prohlásila tehdy, že je dost možné, že jim to zase nevyjde, ale aspoň nebude mít výčitky. „Chci být šťastná,“ prohlásila. A vypadá to, že se jí to daří – alespoň soudě dle fotografií, které sdílí na Instagramu.

Na sociální síti se totiž začaly objevovat například snímky z jejich společné dovolené v Dominikánské republice, kam vyrazili na začátku prosince. Na spoustě fotografiích se ale Aneta ukazovala sama a vypadá to, že je ve skvělé formě. I když si to sama možná nemyslí…

Na jednom ze snímků je zachycena na pláži u moře a dělá si legraci z toho, že má druhou bradu. Tento názor jí však uživatelé v komentářích velmi rychle vyvrátili.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Aneta Chovanová®️ (@a.n.d.u.l.a)

„Mě se ta tvoje druhá brada moc líbí. Mít takovou, zlobit se nebudu,“ vtipkovaly některé ženy.

Jiné ale místo brady zaujalo úplně něco jiného: „Promiň, koukám na prsa.“

Andula si však vysloužila i kritiku za to, že už to s takovýma řečmi přehání. Prý jen zadělává akorát na komplexy pro své sledující.

Na další fotografii je zachycena se svým milovaným synkem, jak sedí u bazénu v plavkách. A vypadá spokojeně.

„Nádherní,“ rozplývali se nad fotografii lidé.

Někteří však uváděli, že ač má Andula krásnou postavu, v obličeji zestárla. „Vy jste šíleně zestárla, je to vůbec možné?“ ptali se.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Aneta Chovanová®️ (@a.n.d.u.l.a)

Hned na dalším snímku ale influencerka dokázala, že spekulace o tom, že zestárla, jsou naprosto mimo. Podělila se totiž o profesionální fotografii od fotografa Ivana Mladenova. Pózuje na ni v černém body a vlasy má stažené do culíku.

A lichotky se jen hrnuly: „Jako bez prd... Jste nádherná. Tahle se povedla, protože vy jste se povedla.“

„Bomba. Ty s těmi dlouhými vlasy vypadáš jako jiný člověk,“ poznamenávali.

U pár fanynek taková fotografie vzbudila rozporuplné emoce. „Miluju Tě, ale zároveň tě nesnáším. Moje sebevědomí opět utrpělo velkou ránu,“ vtipkovaly.

„Taky bych chtěla takové fotky, ale obávám se, že ani profesionálové by ze mě neudělali takovou čičinu, jako jsi ty!“ svěřila se jedna fanynka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Aneta Chovanová®️ (@a.n.d.u.l.a)

Aneta Chovanová

Influencerka a bloggerka Aneta Chovanová je na sociálních sítích známá pod jménem a.n.d.u.l.a a na Instagramu ji sleduje 226 tisíc lidí. V současné době vychovává svého synka Patrika. Chovanová se s jeho otcem rozešla, když byla v pátém měsíci těhotenství. Jejím partnerem byl podnikatel František Doležal. Důvodem prý měly být nevěry Doležala, o kterých psala na svém Instagramu. Nakonec se ale před nedávnem dali zase dohromady.

Sledující ji milují pro inspirativní záběry, životní tipy a skvělý smysl pro humor.