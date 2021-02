„Potřebuju víc vína“ či „došly všechny prachy“. Jak hodnotí sledující Ewy Farné covidový rok

Rok se s rokem sešel a pandemie covidu v Česku zřejmě na ústupu zdaleka není. Soudě podle vládních opatření je tomu spíše naopak. Rok 2020 je již nějakou dobu za námi, koncem února a začátkem března si připomínáme rok od vypuknutí covidu právě v ČR. Zpěvačka Ewa Farna požádala své sledující, aby tento rok zhodnotili třemi slovy. Co všechno zaznělo?

Zpěvačka polsko-českého původu Ewa Farna zveřejnila na svém účtu na sociální síti svou fotku. Je na ní zachycena v udiveném výrazu v brýlích a v komentáři k fotce vysvětluje, že je to již rok, co vypukla v naší zemi pandemie. Zároveň své sledující požádala, aby napsali, jak by třemi slovy daný rok opsali.

Komentáře se objevovaly různé. Někteří lidé pojali výzvu s humorem. „Došly mi všechny prachy,“ uvedla svůj postoj jedna z uživatelek. Podle další je potřeba na tuto situaci něco ostřejšího než jen voda: „Potřebuju víc vína.“

Jiní pak smutnili nad dřívější dobou. „Chci starý svět zpět,“ zaznělo. Další uživatelka se pak ptala, zda by se už nedalo opět žít normálně. U některých uživatelů se projevovala trošku zoufalost.

„Bezmoc, nesvoboda, izolace, zoufalství,“ napsala jedna ze sledujících

Některým však optimismus nechyběl. „Vydržíme a bude lépe.“ Jiní zase viděli i v takové nelehké situaci přece jen něco dobrého.

„Omezení, ale sblížení rodiny,“ zaznělo.

Nutno podotknout, že v Česku se od pondělí přistupuje k ještě tvrdším omezením . Týkají se především volného pohybu osob, kdy člověk kromě jistých výjimek nesmí opustit okres, kde se zdržuje. Dojde ke změnám v otevření obchodů, kompletně se zavřou školy a školky. Nouzový stav, který vláda vyhlásila nově, potrvá do 28. března.

Ewa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Pochází z české části Těšína a žije ve Vendryni. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.

Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.