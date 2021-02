Ze svých 37. narozenin si Kurková hlavu nedělá. Archivním videem z mola ve spodním prádle svým fanouškům zamotala hlavu

Mezinárodní den žen se slaví 8. března. Světový den krásy se pak slaví 9. září. Existuje však další datum, které by mohlo spojit obojí, a to 28. února. V tento den se narodila neuvěřitelně krásná a laskavá česká rodačka Karolína Kurková.

Snila o tom, že se stane archeoložkou a najde pozůstatky dinosaurů z období druhohor. Mnoho dívek takové sny nemívá, avšak Karolína je sama o sobě neobyčejná. Uplatnění našla však v jiné oblasti, a to v modelingu. Její kamarádka se chtěla stát fotografkou a přesvědčila Kurkovou, aby jí pózovala. A pak fotku poslala modelingové agentuře v Praze. Karolínina kariéra v modelingu měla rychlý spád. Zvláště poté, co pracovala v Itálii - jednom z center světové módy - a objevila se na obálce americké verze Vogue ve věku 16 let. Na jejích úspěších nezanechaly šrámy ani takové nedostatky jako problém s pupíkem a dlouhodobé téměř patologické kousání nehtů.

Za zmínku stojí, že se nepovažovala sama za krásnou a za svou postavu a vysoký růst se styděla, měla psychické problémy. Ale svět velké módy její nedostatky rázem proměnil ve výhody.

Kurková vděčí za svou celosvětovou slávu smlouvě s Victoria's Secret: po mnoho let nosila Češka, oceněná titulem nejvíce sexy a jedné z nejkrásnějších žen planety, charakteristická křídla značky. Samozřejmě měla i jiné smlouvy, například s takovými značkami jako Chanel, Christian Dior, Hugo Boss a dalšími obrovskými značkami v oblasti módního průmyslu.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina Kurkova (@karolinakurkova)

A u příležitosti svých 37. narozenin zveřejnila Karolína video ze své módní přehlídky pro Yamamay, na kterém pózovala jen v sexy černém prádle. Fanoušci supermodelky byli potěšeni a neváhali napsat krásce a popřát jí vše nejlepší.

„Takto kráčím do mého 37. roku života,“ napsala Karolína k videu.