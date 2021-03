Gabriela Koukalová si změnila příjmení a přiznala radostnou novinku: Je ve čtvrtém měsíci těhotenství

Gabriela před nedávnem světu sdělila, že již není sama a místo po jejím boku zaplnil partner Miloš. Jak však píše Expres, Gabriela se rozhodla, že se s partnerem ve vztahu posunou dál a oznámila těhotenství.

„Jsme obrovsky vděční, že nás s přítelem Milošem potkala tato radostná událost. Bereme to jako dar, kterého si moc vážíme a moc se na něj těšíme. Vyhlídky na rodinu jsme měli od začátku oba, ale vzhledem k mému pracovnímu vytížení a méně příjemným okolnostem, kterým už nějakou dobu čelím, jsme tomu nechali volný průběh. Neříkám, že jsme nebyli překvapeni, že to šlo tak rychle, ale o to víc se těšíme, protože je vidět, že ten malý nebo malá chce být s námi co nejdříve,“ uvedla.

„Stejně tak moji rodiče, ti se báli, že jsem ten typ ženy, která bude vždy tak pracovně vytížená, že ani rodinu nebude chtít. Takže byli nadšení,“ neskrývala Gábina nadšení.

Gabriela se také podělila o to, jak radostnou novinku sdělila svému partnerovi. Prozradila, že mu s úsměvem ukázala výsledky testu a podle ní na něm bylo vidět dojetí. Uvedla, že má rád děti a rodina pro něj byla velkým snem.

Ač pohlaví Gabriela zatím neví, chce si ho nechat říci, a to především kvůli tomu, aby věděla, jakou pořídit výbavičku. Co se týče bydlení, pak Gabriela svůj dům musela opustit a nyní bydlí v nevelkém bytě. Posteskla si, že ač by ráda svému dítěti dopřála bydlení ve vysněném domě, zatím to možné není. Doufá však, že v rámci majetkového urovnání se do domu bude moci znovu vrátit. Podle svých slov totiž jeho stavbu celou dobu financovala ona.

A kdy musela přiznat tuto novinku v práci v Primě? Podle ní v momentě, kdy dostal kostymér zákaz oblékat ji do vysílání do lahvově zelených šatů. Prý jí totiž dělají velké břicho, uvedla se smíchem.

A bude tedy svatba, když je na cestě i dítě? Gábina přiznala, že ač je velmi šťastná, vdávat se nechce.

Novinkou je také to, že se Gabriela rozhodla pro změnu příjmení. Vystupovat tak bude jako Gabriela Soukalová, tedy pod svým rodným jménem.

Gabriela Soukalová

Gabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.

Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.

Co se týče jejího soukromého života, v září Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.