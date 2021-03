Kopřivová prozradila, že se covidem nakazila už během těhotenství. Svěřila se také, jak dlouho plánovali miminko

Na takzvaných instastories, která má Veronika uložená na svém profilu, modelka uvedla, že se covidem-19 nakazila dvakrát. Podruhé se tak však stalo v době, kdy byla již těhotná. Naštěstí však netrpěla vážným průběhem a nemoc relativně rychle odezněla.

„Měla jsem covid dvakrát. Jednou v těhotenství, a to mi nic nebylo, jen tři dny bolest těla a únava,“ napsala.

Na jejím těle se těhotenství podepsalo ovšem nejen zvětšením bříška. Veronika totiž uvedla, že se musí občas potýkat s otázkami, zda náhodou nepodstoupila plastickou operaci prsou. To však Kopřivová vyvrací.

„Ne, nejsou umělá, nejsem na umělé věci, kdo si ještě nevšiml. Prsa se mi zvětšila o dvě čísla, a to hned ve druhém měsíci, takže jsem vyměnila podprsenky a pohoda,“ vysvětlila.

Veronika však pustila své sledující ještě dál. Prozradila dokonce, jak dlouho plánovali s partnerem miminko a také jak dlouho jim trvalo samotné snažení. Veronika přiznala, že měli zřejmě štěstí a požehnání, jelikož to podle jejích slov „jednou zkusili a ono to hned vyšlo“.

„O miminku jsme se bavili a plánovali ho, ale nečekali jsme, že to vyjde hned napoprvé, co to zkusíme. Myslela jsem si, že to nějaký čas vezme. Zkrátka tohle si píše život sám,“ dodala.

Nutno podotknout, že o svém těhotenství napsala poprvé Kopřivová v únoru a pochlubila se fotkou na Maledivách s již klenutým bříškem.

Veronika Kopřivová je česká modelka a finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012. V současné době má svůj e-shop s oblečením Just by Veronika, kde prodává oblečení ze zahraničí a svou vlastní navrženou značku Simply Self. Od roku 2015 do roku 2019 byla partnerkou českého hokejisty Jaromíra Jágra. Nyní je jejím přítelem Miroslav Dubovický, český model, kickboxer a trenér.